War mit sieben Toren Achims bester Torschütze: Ole Jacobsen. (Björn Hake)

Bremen. Die SG Achim/Baden II hat mit einem 27:21 (13:14)-Auswärtssieg beim Aufsteiger TS Woltmershausen ihren Platz in der Spitzengruppe der Landesliga behauptetet. Mit 9:3 Zählern werden die von Florian Schacht trainierten Handballer nach sechs Spielen im Klassement auf Platz drei geführt.

In der Hansestadt taten sich die Gäste zunächst schwer: Beim 9:5 (14.) lag Woltmershausen mit vier Toren in Führung. In der Folge bekam Achims Zweitvertretung dann mehr Zugriff auf die Partie. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause stand es nach einem Treffer von Arne Zschorlich erstmals Unentschieden – 11:11. Im zweiten Abschnitt war es bis zum 18:17 (41.) aus Sicht der Schacht-Sieben eine enge Begegnung. Fünf Minuten vor Spielende lag der Verbandsliga-Absteiger erstmals mit fünf Toren vorne. Marico Dumke hatte per Siebenmeter das 25:20 markiert.

„Wir haben nach einer Viertelstunde die Abwehr von 5:1 auf 6:0 umgestellt. Mit Arne Zschorlich im Zentrum lief es besser“, war eine Deckungsumstellung für Florian Schacht ein entscheidender Faktor. Zudem habe sich Martin Dybol im Tor gesteigert. Mit der zweiten Halbzeit sei er zufrieden gewesen, analysierte Schacht. „So deutlich wie es das Endergebnis vermuten lässt, war es nicht. Aber wenn man vorne mitspielen will, muss man solche Kampfspiele für sich entscheiden.“ Zum besten Torschützen aufseiten der Gäste avancierte Ole Jacosben. Siebenmal traf der Rückraumspieler beim vierten Saisonsieg der SG.