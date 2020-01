Oyten. Die erwartete Niederlage gab es für den Tischtennis-Landesligisten TV Oyten in eigener Halle gegen den SV Werder Bremen II. Das gastgebende Team unterlag den Gästen aus der Hansestadt mit 4:9. „Die Vorzeichen waren alles andere als gut. Neben den geplanten Ausfällen von Dirk Chamier von Gliszczynski, Rüdiger Sachs und mir selbst musste auch Oliver Helming aufgrund einer Verletzung kurzfristig passen. Auf der anderen Seite hat sich Werder zur Rückserie mit Routinier Elger Neumann noch einmal richtig verstärkt. Eigentlich ging es dadurch für uns von Anfang an nur um Schadensbegrenzung. Das ist uns im Prinzip auch gelungen“, erklärte Oytens Peter Igel.

Überraschend gut kamen die Gastgeber aus den Doppeln. Neben dem umkämpften Fünfsatzerfolg durch Vincent Vogel und Arne Fichtner machte auch das dritte Doppel um Frank Müller und Thomas Gebbert positiv auf sich aufmerksam. „Starke Leistung. Beide sind aber einfach auch gute Doppelspieler“, lobte Peter Igel. Im ersten Einzel des Tages musste Vincent Vogel dem erfahrenen Elger Neumann klar den Vortritt lassen. Deutlich spannender ging es im Match von Franz König zu, der sich im Fünfsatzkrimi gegen Stefan Dörr-Kling einmal mehr nicht für eine gute Leistung belohnte. Auch im mittleren Paarkreuz gingen beide Punkte an die Gäste. Ärgerlich war vor allem die Niederlage von Frank Müller, der einen 0:2-Satzrückstand noch ausglich, dann aber im Entscheidungssatz glatt unterlag.

Nach der klaren Niederlage von Frank Mindermann wusste Thomas Gebbert auch im Einzel zu Gefallen. Er bezwang nach einem starken Auftritt Dirk Lüßen in vier Sätzen. In der zweiten Einzelrunde besserte lediglich Arne Fichtner das Punktekonto seines Teams auf. Vincent Vogel und Frank Müller verpassten bei ihren Fünfsatzniederlagen nur knapp eine weitere Ergebnisverbesserung. „Es ist müßig zu spekulieren, ob wir in stärkerer Besetzung gewonnen hätten. Wichtiger ist der Blick auf den nächsten Gegner. In Lüneburg müssen wir punkten, ansonsten hängen wir wieder voll mit drin im Abstiegskampf“, sagte Peter Igel.

TV Oyten – SV Werder Bremen II 4:9

Vogel/Fichtner – Neumann/Janke 11:8, 7:11, 11:8, 10:12, 11:6; König/Mindermann – Dörr-Kling/Beelmann11:13, 9:11, 7:11; Müller/Gebbert – Bauer/Lüßen 11:7, 11:8, 11:4; Vogel – Neumann 5:11, 8:11, 2:11; König – Dörr-Kling 6:11, 11:9, 9:11, 12:10, 8:11; Fichtner – Beelmann 3:11, 5:11, 12:10, 4:11; Müller – Janke 5:11, 4:11, 11:5, 11:5, 1:11; Gebbert – Lüßen 11:8, 11:9, 11:13, 11:5; Mindermann – Bauer 9:11, 4:11, 8:11; Vogel – Dörr-Kling 13:15, 5:11, 11:7, 11:7, 7:11; König – Neumann 5:11, 6:11, 8:11; Fichtner – Janke 11:6, 11:3, 11:7; Müller – Beelmann 11:8, 11:7, 8:11, 8:11, 3:11 FK