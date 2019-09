Während Jan Schröder (l.) und Fischerhude erneut siegten, verließen Deniz Bilge und Langwedel II den Platz wieder als Verlierer. (Björn Hake)

In der Fußball-Kreisliga bleibt der TSV Fischerhude-Quelkhorn auf der Erfolgsspur. Das Team von Yannik Becker und Matthias Warnke gewann auch die Partie gegen Thedinghausen, sodass es mit fünf Siegen aus fünf Spielen die Tabelle anführt. Ohne Niederlage stehen auch die Roten Teufel des TSV Brunsbrock weiter da, die bei der Zweiten des FSV Langwedel-Völkersen siegten. Allerdings hat die Elf von Henning Meyer erst drei Spiele ausgetragen.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Thedinghausen 3:2 (2:1): „Wir merken schon, dass wir inzwischen gejagt werden. Es ist aber ein gutes Gefühl, ganz oben zu stehen, wenngleich wir uns immer wieder ein Konzept überlegen müssen, wie wir die dicht gestaffelten Abwehrreihen unserer Gegner überlisten“, erzählt Yannik Becker. Gegen Thedinghausen mussten die beiden Trainer des Spitzenreiters zunächst mit ansehen, dass der Gegner das bessere Team stellte. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen“, stellte Becker fest. Erst als die Elf von der Eyter durch ein Tor von Philipp Neugebauer in Führung ging (20.) wachte der Tabellenführer auf. Zu diesem Zeitpunkt hätte es auch 0:2 stehen können, denn nach zehn Minuten war ein Distanzschuss der Gäste gegen den Pfosten geflogen. „Wir hatten Probleme beim Zustellen. Thedinghausen war im Spielaufbau beweglicher und schneller. Hinzu kam, dass die Absicherung hinten nicht stimmte und wir brenzlige Situationen am eigenen Strafraum hatten“, sah Becker seine Defensive in Not.

Der Rückstand weckte die Platzherren aber auf. Es wurde nun sicherer kombiniert und die beiden Führungsspieler Jan Schröder und Lukas Klapp nahmen das Heft in die Hand. Nach einer halben Stunde stand es 1:1. Schröder spielte den Ball in das Angriffszentrum auf Aaron-David-Noah Connemann. Letztgenannter zögerte nicht lange und schoss den Ball unten links ins Eck. Nur fünf Minuten später gelang Klapp der Treffer zum 2:1 für die Gastgeber. Und noch vor der Pause war die Chance zum 3:1 für Schröder da. Der ehemalige Ottersberger jagte den Ball aber knapp am Gehäuse vorbei.

In Halbzeit zwei hatte Fischerhude noch einmal Glück, als der Ball kurz nach dem Seitenwechsel gegen den Pfosten klatschte (50.). Fünf Minuten nach dem Schock stellte Connemann die Weichen mit dem Tor zum 3:1 für den fünften Saisonsieg der Gastgeber, die allerdings noch mehrfach in größter Not waren. „Dank unseres Keepers haben wir das Spiel gewonnen. Er hat prima gehalten, besonders in der Schlussphase, als Thedinghausen immer stärker wurde“, lobte Becker Torwart Robert Wiejack. Thedinghausen gelang lediglich zehn Minuten vor Abpfiff noch der Treffer zum 2:3 durch Torben Lange. „Diesmal hatten wir Glück. Ein Unentschieden war durchaus möglich“, betonte Becker, dessen Elf jetzt sechs Punkte Vorsprung vor Verfolger Uesen hat, der das Stadtderby in Uphusen gewann.

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Brunsbrock 1:2 (0:1): Das Team von Sascha Lindhorst hat seine dritte Niederlage in Folge kassiert, die zugleich die vierte im fünften Saisonspiel war. „Wir haben in den letzten Wochen große Probleme im Spielaufbau. Da unterlaufen meinen Spielern viele individuelle Fehler, die mit Gegentoren bestraft werden. Gegen Brunsbrock habe ich in der Kabine beim Pausengespräch gesagt, dass wir den Ball auch mal weit nach vorn schlagen müssen, um vor das Tor des Gegners zu kommen. Die Niederlage geht zwar in Ordnung, sie ist aber wegen des späten zweiten Tores unglücklich“, resümierte Lindhorst.

Bei den Männern von Henning Meyer läuft es hingegen derzeit wie gewünscht. Die beiden Abwehrrecken Tobias Bening und Steffen Bockelmann führen die Defensive gut, sodass das Team erst drei Gegentore zu beklagen hat. Vor der Abwehr ist mit Andreas Schreiber ein starker Sechser im Aufgebot, der mit Zweikampfstärke überzeugt und sich auch in das Offensivspiel einzuschalten versteht. So war Schreiber gegen Langwedel der entscheidende Mann. Er bereitete den Treffer zum 1:0 durch Mathis Tietje mit einem tollen Pass in die Tiefe vor (32.) und war auch am Treffer zum 2:1 (86.) maßgeblich beteiligt. Er donnerte den Ball aus der Distanz selbst in den Kasten. „Schreiber ist in blendender Form. Auf ihn können wir uns verlassen“, lobte Meyer den 25-Jährigen. Die Roten Teufel hatten beim FSV eindeutig mehr vom Spiel und hätten auch höher gewinnen können. Kurz nach der Pause stand Hans-Henning Willenbrock im Anschluss eines Eckstoßes frei vor dem Kasten, schob den Ball aber haarscharf am vorbei.

Auch Defensivspieler Heiner Winkelmann, der zusammen mit Willenbrock aus der Zweiten zum Einsatz kam, ließ eine gute Chance aus. „Unsere Position ist derzeit gut. Wir wollen im nächsten Spiel gegen Fischerhude beweisen, dass wir tatsächlich in dieser Serie ein tolles Team haben, mit dem wir zurecht oben in der Tabelle platziert sind“, wünscht sich TSV-Trainer Meyer einen Erfolg gegen den Spitzenreiter, der am Sonntag (15 Uhr) seine Visitenkarte an der Kohlenförde in Brunsbrock abgeben wird.