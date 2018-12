Der Start war für Antonino Sansone mit seinem Team ein holpriger. Doch der JFV Verden/Brunsbrock hat sich gefangen und darf auf den Klassenerhalt hoffen. (Björn Hake)

Antonino Sansone: Da muss ich etwas ausholen. Es ist so: Nach jedem Spiel, egal ob Sieg oder Niederlage, mache ich mir sehr viele Gedanken und hinterfrage meine eigene Herangehensweise. Nach dem Spiel gegen Northeim – unsere dritte Niederlage in Folge – standen mein Co-Trainer Marvin Louis und ich noch 40 Minuten nach dem Abpfiff auf dem Platz und haben überlegt: Was können wir tun, damit wir aufwachen und endlich Punkte holen? Die Niederlage gegen Northeim habe ich auf meine Kappe genommen, da ich ein neues System ausprobiert habe. Das ging leider nicht auf. Anschließend haben wir viele Einzel- und Gruppengespräche geführt. Da mussten auch wir Trainer viel Kritik einstecken, aber genauso haben wir es gewollt: gemeinsam mit den Spielern Lösungen finden. In den nächsten Einheiten war dann richtig Feuer drin und wir haben anschließend beim Tabellenführer aus Rehden gewonnen, der Start unserer Siegesserie.

Das ist schwer zu sagen. Wir haben gegen Mannschaften, die über uns stehen, gewonnen, haben aber auch gegen Teams verloren, die unter uns stehen. Die Liga ist extrem offen. Wenn wir die Leistung, den Kampf, die Laufarbeit gegen den Ball aus den letzten Spielen als Maßstab nehmen, dann ist Stand jetzt Platz sechs absolut gerechtfertigt. Trotzdem bleibt das Ziel weiterhin der Klassenerhalt und wir schauen eher nach unten als nach oben.

Da muss ich mehrere Sachen aufzählen. Natürlich das bereits erwähnte 4:3 gegen Rehden – überragend, wir lagen uns da alle in den Armen, da gab es die endgültige Wende. Nicht zu vergessen unsere super Teamleistung gegen Hannover 96 im Pokal, auch wenn die Partie mit 0:4 verloren ging. Das Ligaspiel in Lüneburg, in dem wir eine unserer besten Arbeitsleistungen zeigten und spät das Spiel für uns gedreht haben. Also da gab es doch so einige.

Ich glaube, das Spiel gegen Northeim. Die Köpfe waren unten, ich habe noch nie eine Mannschaft so leer und enttäuscht gesehen. Aber auch die 0:6-Derbyklatsche gegen Heeslingen, die unsere Siegesserie beendet hat. Aber das sind alles Erfahrungen, aus denen wir lernen.

Kapitän Simon Hinz wird ab Januar ins Ausland gehen, damit geht einer unserer wichtigsten Spieler verloren. Mike Hänseroth und Nico Bochinski werden ebenfalls ab Januar nicht mehr zur Verfügung stehen. Hannes Bartling und Janek Bergmann spielen mit sofortiger Wirkung für unsere zweite Herren. So haben wir also fünf feste Abgänge. Wenn wir noch den einen oder anderen Neuzugang bekommen, sollten wir für die Rückrunde dennoch keine Probleme haben. Neben dem Klassenerhalt ist natürlich ein weiteres Ziel, so viele Jugendspieler wie möglich in unseren Herrenbereich zu integrieren. Schon jetzt trainieren U19-Jugendspieler regelmäßig bei den Herren mit und helfen auch bei den Spielen aus, um die Bindung weiter zu stärken. Das Ziel ist es, die Jugendspieler für den eigenen Herrenbereich zu gewinnen.

In der Tat müsste man sich für den Fall, dass wir die Klasse halten, um Neuzugänge kümmern. Sicherlich gibt es auch im Unterbau Spieler, die den Sprung aus der Bezirks- in die Niedersachsenliga schaffen können. Ohne externe Neuzugänge wird es aber kaum reichen. Für mich persönlich gibt es nur zwei Optionen: Entweder ich trainiere weiter die U19 hier in Verden oder ich werde Trainer in einem Nachwuchsleistungszentrum. Ich hätte extrem Lust auf ein zweites Jahr Niedersachsenliga, weil diese Liga extrem Spaß macht und spannend ist. Ich möchte aber auch zeitnah den nächsten Schritt in meiner Trainerlaufbahn machen. Wenn es sich ergibt und Interesse besteht, dann werde ich diesen Schritt auch wagen. Der Fokus ist aber voll und ganz auf den Klassenerhalt in dieser Saison, sowohl beim Team als auch bei mir.

Zur Person

Antonino Sansone

ist Trainer der A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock. Mit seinem Team hat der Coach nun die Hinrunde in der Fußball-Niedersachsenliga hinter sich. Nach einer Siegesserie stehen die Chancen für den Klassenerhalt gut.