Als Schiedsrichter wird Marcus Neumann weiter fungieren. (Björn Hake)

„Das ist Selbstschutz, mein Ruf und meine Integrität sind mir an dieser Stelle wichtiger.“ Viel mehr will Marcus Neumann nicht sagen, er hält sich bedeckt. Fest steht, dass der Fußball-Schiedsrichterobmann im Kreis Verden von seinem Amt zum 30. Juni zurücktreten wird. Nach rund 13 Jahren als Lehrwart und später als Vorsitzender der Schiedsrichter im Kreis Verden wird dann Schluss sein.

Auf seinen Rücktritt angesprochen betont Marcus Neumann, dass er sich nicht detailliert äußern wolle. „Meine Entscheidung beruht auf einem einzelnen Vorkommnis. Das hat nichts mit der Zusammenarbeit im Ausschuss oder auf sonst einer Ebene zu tun“, bleibt Neumann vage in seinen Aussagen. In der offiziellen Mitteilung des Niedersächsischen Fußball-Verbandes heißt es: „In den vergangenen Monaten sah sich Neumann einer Situation ausgesetzt, die für ihn die Frage aufwarf, ob Menschen, die ein Ehrenamt ausüben, ungeschützt unberechtigten Angriffen ausgesetzt werden dürfen. Sportgerichte können keinen Schutz gewährleisten.“

Des Weiteren heißt es in der NFV-Mitteilung, dass der Vorstand den Entschluss bedauere, ihn aber zugleich auch nachvollziehen könne. „Neumann und sein Ausschuss haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass das Schiedsrichterwesen im Kreis Verden und darüber hinaus immer mehr Beachtung findet. Durch Fördern und Fordern konnte die Zahl der Schiedsrichter in höheren Klassen kontinuierlich gesteigert werden. Dazu waren auch nicht immer populäre Entscheidungen wie die Regelung zum Punktabzug bei zu wenigen Schiedsrichtern notwendig. Diese Regelung greift erstmalig in der Saison 2020/2021.“

Als Schiedsrichter werde er aber weiterhin fungieren. „Da bleibe ich bei, es geht ausschließlich um die Arbeit im Verband.“