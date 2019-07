Keeper Sinan Reiter (rechts) patzte zwar gegen den ASC Cranz-Estebrügge, doch das hatte keine Auswirkungen auf den Sottrumer Sieg. (Björn Hake)

Wünschen kann man sich im Fußball vor einer Partie viel. Dass diese Wünsche dann auch wirklich in Erfüllung gehen, das ist nicht die Regel. Doch genauso kam es in der zweiten Hauptrunde des Bezirkspokals für den TV Sottrum. Der Bezirksliga-Aufsteiger spielte exakt, wie er es sich vorgenommen hatte und beendete die Partie gegen den favorisierten ASC Cranz-Estebrügge mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg. Im Achtelfinale trifft Sottrum nun auf den VfL Güldenstern Stade.

„Unser Schlachtplan ist vollends aufgegangen. Das lief eins zu eins so, wie wir uns das erwünscht hatten“, freute sich Sottrums Coach Daniel Mathies nach der Heimpartie. Sein Plan war folgender: Tief stehen, aggressiv verteidigen und mit Nadelstichen den Gegner bearbeiten. In Halbzeit eins hatte dies die Auswirkung, dass in beiden Strafräumen wenig Action war. Einzig dem ASC bot sich bereits in Minute zwei eine Chance, doch danach stand Sottrum kompakt.

In Halbzeit zwei setzte der TVS dann auch die geforderten Nadelstiche. Und die waren gleich von Erfolg gekrönt. So schoss Finn Herwig nach Steckpass auf ihn den Gastgeber in Front (64.). Zwölf Minuten später leitete Helge Osmers seinen Treffer per „30-Meter-Außenrist-Pass“ (Mathies) selbst ein. Als Osmers den Ball zurückbekam, überlupfte er zudem den ASC-Keeper. Es folgte ein Lapsus von Sottrums Keeper Sinan Reiter, dem ein harmloser Schuss von John Schliecker durch die Hände rutschte. Doch dem Anschlusstreffer der Gäste in der 81. Minute folgte kein Sturmlauf des ASC. Sottrum hatte die Begegnung hingegen weiter im Griff und beendete sie mit dem 3:1 durch Lennart Holzkamm per Konter (90.+7).