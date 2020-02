Beim TV Oyten ist A-Jugend-Trainer Marc Winter nach der verpassten Bundesliga-Qualifikation in dieser Saison in der Handball-Verbandsliga mit einer Mischung aus A- und B-Jugendlichen unterwegs. Und das ausgesprochen erfolgreich: Nach dem 31:20 (13:10)-Sieg in der aktuellen Partie bei der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg führt der Nachwuchs des Männer-Landesligisten die Tabelle mit 10:2 Punkten an.

Den standesgemäßen Erfolg brachten die Gäste allerdings erst in der Schlussviertelstunde unter Dach und Fach, nachdem es in in der 45. Minute „nur“ 19:16 aus Sicht des TVO gestanden hatte. Zehn Minuten vor dem Ende stellte Michel Schack (vier Tore) per Siebenmeter auf 24:18, die Treffer Nummer 30 und 31 zum Endstand gingen auf das Konto des sechsfachen Torschützen Jakob Naumann. Seine Schützlinge hätten leichtfertig einen höheren Sieg vergeben, monierte Marc Winter. Oytens Trainer attestierte seinen Spielern eine „katastrophale Chancenauswertung.“ 20 Tore hätte seine Sieben in dem Auswärtsspiel mehr werfen müssen, befand der 52-jährige Lehrer.