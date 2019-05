Etelsens Doppeltorschütze gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck: Timo Schöning. (Björn Hake)

So richtig haben sie beim TSV Etelsen anscheinend noch nicht verkraftet, dass der Klub in dieser Saison nicht den Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga holt. Zwar zeigen die Schlossparkkicker wieder eine aufsteigende Form, „aber dennoch liegen wir leider auf dem falschen Tabellenplatz“, sagte TSV-Trainer Nils Goerdel, nachdem seine Elf beim VSK Osterholz-Scharmbeck mit 3:0 (2:0) gewonnen hatte. Etelsen ist weiterhin Dritter und kann sowohl den FC Hambergen als auch den TSV Ottersberg nur noch theoretisch einholen. Dass der FCH und die Wümmekicker allerdings im Saison-Schlussspurt noch etliche Male patzen, daran dürften auch die größten Optimisten nicht mehr glauben.

Beim VSK zeigte das Goerdel-Team, was in ihm steckt. „Wir haben das Spiel dominiert und auch in der Höhe verdient gewonnen“, bilanzierte Etelsens Coach. Er habe sieben, acht hundertprozentige Chancen seiner Mannschaft notiert. Die Gastgeber hätten hingegen nur eine richtig gute Möglichkeit gehabt. Bei der Großchance der Osterholzer parierte TSV-Keeper Patrick Balcerzak jedoch glänzend. Als der Keeper der Gäste einen Gegentreffer verhinderte, befanden sich die Schlossparkkicker bereits auf der Siegerstraße: Sie führten zu diesem Zeitpunkt mit 2:0. Der erste Treffer gelang Timo Schöning (18.). Goerdel: „Timo hätte schon früher treffen können. Einen Kopfball von ihm hat der Keeper des VSK aber noch an den Pfosten gelenkt.“ Nur drei Minuten nach der Führung erhöhte Christopher Petzold per Foulelfmeter auf 2:0.

Danach hatten die Gastgeber ihre beste Phase, kamen aber nicht zum Anschluss. In Halbzeit zwei dezimierten sie sich selbst: Ali Dag sah die Ampelkarte (64.). Elf Minuten später stellte Schöning den Endstand her.