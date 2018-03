Nicht nur bei ihr war in Halbzeit zwei der Wurm drin: Carolin Pleß (links). (Hake)

Oyten. Es gibt im Sport unterschiedlich Arten von Niederlagen, sie können quasi auf einer Schmerz-Skala eingeordnet werden. Es gibt da die Niederlagen, die man gut wegstecken kann: Man war eh Außenseiter und hat einen positiven Eindruck hinterlassen. Dann gibt es die Niederlagen die zwar weh tun, aber die man gut wegstecken kann, da sie verdient waren. Und dann gibt es da noch diese richtig schmerzhaften Niederlagen, die einfach unnötig, knapp und bitter waren. Und eine solche müssen jetzt die Handball-Frauen des TV Oyten II verdauen. In der Oberliga setzte es vor heimischer Kulisse eine 28:30 (18:16)-Pleite gegen den SV Werder Bremen II.

"Diese Niederlage tut extrem weh", lautete daher auch der Kommentar von Trainerin Jana Kokot. Der Grund: "Wir haben wieder mal gezeigt, dass wir mit den Mannschaften von oben, mit besseren Mannschaften mithalten können, aber wir belohnen uns einfach nicht." Das die Drittliga-Reserve mit Teams wie Werder II, Tabellenfünfter, mithalten kann, bewiesen sie von Beginn an und über die gesamte Spielzeit – fast. Die Gastgeberinnen setzten sich schnell auf 8:4 ab (10.), überstanden dann eine kleine Schwächephase (10:11/21.), ehe sie mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause gingen. "Die erste Halbzeit war enorm schnell und hatte eine hohe Angriffstaktung", schilderte Jana Kokot.

Unerklärlicher 0:6-Lauf

So begann auch Halbzeit zwei, Oyten II führte mit 20:17 (35.), lag aber in Minute 42 mit 20:23 hinten. "Warum das passiert, weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, stelle ich es sofort ab", sagte Kokot. Von diesem 6:0-Lauf der Bremerinnen erholte sich der TVO zwar, zurückschlagen konnte er aber nicht wirklich. Daher setzte es am Ende eine Niederlage, die ganz weit oben auf der Schmerz-Skala einzuordnen ist.