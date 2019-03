Justin Schmidt (links) erzielte in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick. (Björn Hake)

Langwedel. Den Gegner früh unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen – mit dieser Devise wollte der FSV Langwedel-Völkersen in der Fußball-Bezirksliga gegen den TuS Bothel drei Punkte einfahren. Und dieses Vorhaben setzte die Mannschaft von Trainer Emrah Tavan perfekt um. 4:1 hieß es nach 90 Minuten. „Unterm Strich war das ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Wir haben vor allem eine gute erste Halbzeit gespielt“, zeigte sich Tavan nach dem Spiel zufrieden.

Die erste Halbzeit stand ganz im Zeichen von Justin Schmidt. Der Stürmer erzielte einen lupenreinen Hattrick. In der 14. Minute stand Schmidt nach einem „genialen Diagonalball“, wie Tavan es formulierte, alleine vor dem Tor und tunnelte Gästekeeper Moritz Meyer zum 1:0. In der 34. Minute schaltete Langwedel nach einem Ballverlust schnell um, Schmidt traf erneut. Nur eine Minute später machte der Stürmer den Dreierpack perfekt (35.).

So gut die erste Halbzeit auch war, mit der zweiten war Tavan nicht ganz zufrieden. „Wir haben auf einen Stürmer umgestellt, nachdem Philipp Dondelinger angeschlagen raus musste. Das hat nicht ganz so geklappt. Moritz Nientkewitz hat aber gut gehalten“, sagte der FSV-Coach. Trotzdem habe seine Mannschaft das Spiel zu jeder Zeit im Griff gehabt. Edward Kelsch machte sich mit seinem Treffer zum 4:0 in der 65. Minute sein persönliches Geburtstagsgeschenk. Vorausgegangen war eine Kombination über Niclas Tiedemann und Schmidt. Das 1:4 von Bothel war nur noch reine Ergebniskosmetik (84.). „Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Jetzt müssen wir aber auch in Lilienthal nachlegen“, richtete Tavan direkt den Blick auf das nächste Spiel.