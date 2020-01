Das Hinspiel gegen die JSG Weserbergland ist bei den A-Jugend-Handballern der SG Achim/Baden in keiner guten Erinnerung geblieben. Das 27:32 im Landkreis Hameln war eine von nur drei Niederlagen, die das Team von Trainer Thorben Schmidt in der Hinrunde der Landesliga kassiert hat. Das Rückspiel in Achim nahm nun einen anderen Verlauf. 30:21 (16:10) siegte die Spielgemeinschaft beim zweiten Aufeinandertreffen. Mit dem deutlichen Erfolg ist der Nachwuchs des Männer-Oberligisten in der Tabelle auf Rang zwei gesprungen. Der Schmidt-Truppe reichten quasi zehn starke Minuten um den Erfolg festzumachen. Nach dem 6:6 (17.) wurde der Vorsprung bis zur Pause auf sechs Treffer ausgebaut, nach dem Wiederanpfiff legten die Gastgeber noch einmal nach – 21:11 (40.).

Die Gäste fanden im weiteren Verlauf keinen Zugriff mehr und bissen sich wiederholt an der sicher stehenden Deckung der SG die Zähne aus. „Die Chancenverwertung ist allerdings noch verbesserungswürdig“, fand Thorben Schmidt trotz des Sieges einen Kritikpunkt. Mit seinem Treffer zum Endstand hatte Felix Meinhardt 20 Sekunden vor dem Ende die 30-Tore-Marke geknackt.

Landesliga Mitte Männliche Jugend A

SG Achim/Baden - JSG Weserbergland 30:21 (16:10)

SG Achim/Baden: Klaus, Horning - Schirmacher (5), Pagenkopf (5), Koch (5/2), Seliger (4), Geisler (4), Meinhardt (4), Segelken (3), Ranft, Oetjen, Meinken

Siebenmeter: SG Achim/Baden 2/2, JSG Weserbergland 2/1

Zeitstrafen: SG Achim/Baden 3, JSG Weserbergland 2 PRÜ