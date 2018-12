Balint Bencsik und der TV Baden II durften wieder jubeln. Der Gegner, der TV Bremen-Walle 1875, stellte die Badener vor keinerlei Probleme. (Björn Hake)

Bremen. „Kurz und knackig“. So hat Werner Kernebeck den Auftritt seiner Volleyballer beim TV Bremen-Walle 1875 bezeichnet. Der TV Baden II machte mit dem Oberliga-Schlusslicht kurzen Prozess und trat schnell wieder die Heimreise an. Das Ergebnis von 3:0 (25:13, 25:18, 25:15) aus Sicht der Gäste spricht eine deutliche Sprache. Und es spreche auch die richtige Sprache. „Das Spiel war, wie es das Ergebnis auch aussagt, eine klare Sache“, resümierte Coach Werner Kernebeck trocken. Bremen-Walle war für den ambitionierten Oberligisten eine Pflichtaufgabe. „Wir wollten ein 3:0 und haben das auch geschafft“, betonte Kernebeck. Damit gelang der Zweitliga-Reserve das, was den meisten Teams der Liga gelang. Denn die Bremer durften in acht Saisonpartien bisher lediglich einen Sieg gegen die VG Delmenhorst-Stenum bejubeln.

Dem Niveau nicht angepasst

Für die Badener bestand die einzige Schwierigkeit während der drei Sätze darin, sich nicht an das Niveau des Gegenübers anzupassen. „Es galt, Fahrlässigkeiten erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das haben die Jungs aber gut umgesetzt“, lobte Kernebeck seine Mannen. Ansonsten sei seine Mannschaft nicht wirklich von dem Kontrahenten gefordert worden. Das gab dem Coach Gelegenheit, Akteuren mehr Spielanteile zu geben, die bis dato nicht so zum Zuge gekommen waren. Das galt unter anderem für Björn Wellmann, der zuletzt immer wieder aufgrund kleiner Verletzungen zurückstecken musste. „Jetzt hat er mal durchgespielt. Schön, dass das geklappt hat“, freute sich Kernebeck. „Zum Spiel kann ich ansonsten wenig sagen, es war eine Pflichtaufgabe, die wir erfüllt haben.“

Ganz anders schaut das Programm am kommenden Spieltag, 16. Dezember, aus. Dann sind die Badener zu Gast beim TSV Hollern-Twielenfleth. Und das zu einer – inklusive einer mehr als einstündigen Fahrt – beinahe unchristlichen Zeit, sonntags um 10 Uhr. Zudem sei der Tabellensechste enorm heimstark und habe bisher noch kein Duell in eigener Halle verloren. „Vielleicht liegt das auch daran, dass sie eben so früh spielen und alle so weit fahren müssen“, vermutet Kernebeck scherzhaft, weiß aber dennoch um die Schwere der Aufgabe.