Traf doppelt: Nick Zander. (Hake)

Wenn Frank Neubarth spricht, tut er das in einem eher ruhigen Ton. Das war auch am Sonntagnachmittag der Fall, nachdem der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 mit seinem Team den Saisonauftakt beim VfL Güldenstern Stade bestritten hatte. Neubarth sprach ruhig. Dabei hätte die Freude auch nur so aus ihm heraussprudeln können. Schließlich legte er mit seiner Mannschaft einen Auftakt nach Maß hin: Verden gewann in Stade souverän und überlegen mit 4:1 (2:1).

Dabei verlief der Start für die Gäste überhaupt nicht gut. „Der Gegner hat in der Anfangsphase ziemlich viel Druck gemacht“, sagte Frank Neubarth über die ersten Spielminuten. Seine Elf hatte zudem noch nicht die richtige Ordnung gefunden, was dann auch Folgen haben sollte: In der sieben Spielminute musste FC-Keeper Stefan Wöhlke den Ball aus seinem Netz holen. Pascal Voigt hatte Güldenstern früh in Führung.

Die Verdener zeigten nach dem frühen Rückstand aber, dass sie unter ihrem Trainer scheinbar reifer geworden sind. Denn von Unruhe oder Hektik war beim FC Verden 04 nichts zu sehen. Sie versuchten schnell wieder ins Spiel zu finden, was schließlich auch gelang. Ihnen glückte die schnelle Antwort auf das 0:1. Es war der junge Nick Zander, der nur sechs Minuten nach dem ersten Treffer den Ausgleich erzielte. Wiederum fünf Minuten später jubelten die Gäste zum zweiten Mal. Für das 2:1 war aber ein wesentlich erfahrener Spieler zuständig. Jonathan Schmude brachte Verden in Führung. Mit dem 2:1 wurden dann auch die Seiten gewechselt.

Im zweiten Durchgang waren es dann nur noch die Neubarth-Schützlinge, die trafen. Zunächst gelang Nick Zander mit seinem zweiten Tor des Tages das 3:1 (55.), kurz darauf – nach exakt einer Stunde – stellte Katip Tavan den Endstand her.

„Es waren bei uns schon ein paar sehr gute Sachen dabei“, lobte Frank Neubarth sein Team für den Auftritt. „Trotz des frühen Rückstandes haben wir ordentlich weitergemacht. Nach dem 4:1 haben wir die Zügel schleifen lassen, sodass Westercelle auch Chancen hatte. Die hat Stefan Wöhlke aber allesamt entschärft.“