Trug sich zweimal in die Torschützenliste ein: Bassens Daniel Wiechert. (Hake)

Auch in der Höhe verdient mit 5:0 (4:0) haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bassen ihr Heimspiel gegen den TuS Zeven gewonnen. Die Partie gegen den Tabellenzehnten war dabei nach den Toren von Daniel Wiechert (2), Fritz Schaarschmidt und Luca Bischoff bereits zur Halbzeitpause entschieden.

Obwohl sich die Gäste nach drei Siegen in Folge mit breiter Brust in Bassen vorstellten, übernahmen die Platzherren sofort die Initiative. Früh schoss Daniel Wiechert sein Team in Führung (10.). Nach einem langen Diagonalball von Mark Moffat ließ Wiechert dem Gäste-Torwart keine Chance. Der TSV Bassen setzte gegen mutlose Gäste weiter nach. In den 15 Minuten vor der Pause stellten die Gastgeber die Weichen dann endgültig auf Sieg. Zunächst gelang Fritz Schaarschmidt nach einem mustergültigen Anspiel von David Schymiczek der Treffer zum 2:0 (29.). Anschließend erhöhte Daniel Wiechert mit seinem zweiten Tor auf 3:0 (36.), ehe Luca Bischoff den Halbzeitstand herstellte (43.). „Die erste Halbzeit war schon richtig stark. Da haben wir Zeven den Zahn gezogen. Nach dem Seitenwechsel ging es mit der klaren Führung im Rücken deutlich ruhiger zu, da wir ja auch bereits am Dienstag wieder ranmüssen“, schilderte TSV-Coach Uwe Bischoff.

Dennoch kontrollierte der TSV Bassen die Partie und geriert zu keinem Zeitpunkt nennenswert unter Druck. Nachdem Bassen zwei große Möglichkeiten verpasste, hatten die Anhänger der Grün-Roten doch noch einmal Grund zum Jubeln. Der aufgerückte Dennis Wiedekamp markierte nach einer Flanke von Jörn Kaib noch den fünften Treffer (79.).