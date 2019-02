Moritz Nientkewitz parierte in der ersten Halbzeit stark. Beim entscheidenden Elfmeter war er aber machtlos. (Björn Hake)

Heeslingen. Es lief bereits die Nachspielzeit in der Partie der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Heeslinger SC II und dem FSV Langwedel-Völkersen. Schiedsrichter Felix Bahr nahm die Pfeife in den Mund und blies hinein. Allerdings war es nicht der Abpfiff ertönte. Der Referee sprach den Gastgebern einen Elfmeter zu. Die Oberliga-Reserve aus Heeslingen nutzte die Chance: Malte Ohrenberg verwandelte den Strafstoß. Es war nicht irgendein Tor, das er in der 92. Minute erzielte, es war das einzige der gesamten Partie. Mit einer vermeidbaren 0:1 (0:0)-Niederlage traten die Langwedeler die Heimreise an.

FSV-Trainer Emrah Tavan war mit der Entscheidung des Unparteiischen nicht einverstanden. „Zuvor hatte er überragend gepfiffen. Dann will er ein Foul gesehen haben“, ärgerte sich Tavan. Mohammed Lamine Camara, Aushilfe aus der zweiten Mannschaft des FSV, soll laut Emrah Tavan Syuleyman Shakirov im Sechzehner zu Fall gebracht haben. „Der Elfer war schon sehr fragwürdig“, sagte Langwedels Coach. „Im Grunde hat niemand diesen Pfiff verstanden.“ Für Tavan stand nach der Begegnung fest, dass ein Remis das richtige Resultat gewesen wäre.

Er habe von seiner Elf ein gutes Spiel gesehen, in dem beiden Mannschaft bissig zur Sache gingen. „Keiner hat dem Anderen etwas geschenkt“, beschrieb Tavan die Einsatzfreude beider Teams. Doch es wurde nicht nur leidenschaftlich gekämpft – es gab auch Torchancen. In der ersten Halbzeit hatte Justin Schmidt gute Möglichkeiten für Langwedel, verpasste aber den Führungstreffer. Den hätten in der 38. Minute um ein Haar die Gastgeber markiert. FSV-Keeper Moritz Nientkewitz parierte jedoch. Bei der letzten Chance des Spiels war dann aber auch er machtlos.