Dorian Mothes (Mitte) kassierte mit dem TV Oyten die nächste Niederlage in der Fußball-Bezirksliga. (Björn Hake)

Oyten. Gefühlt hatten die Bezirksliga-Fußballer des TV Oyten diesen einen Punkt schon fest in der Hand. Sie hatten ihn bereits fest umschlungen. Weil sie wenige Momente vor dem Abpfiff aber nicht gut verteidigten, schlichen sie am Freitagabend doch wieder mit gesenkten Köpfen vom Platz an der Stader Straße. Die Elf von Trainer Axel Sammrey patzte quasi in der Schlusssekunde und verlor ihr Heimspiel gegen den FC Hansa Schwanewede mit 1:2 (0:1).

„Vollkommen überflüssig“, lautete das kurze und knappe Fazit von Sammrey. Und mit diesen beiden Worten umschrieb der Coach das Geschehen treffend. Denn seine Mannschaft war nicht die schlechtere, viel mehr die glücklosere. Bevor Jonas Neumann Hansa in der 33. Minute in Führung brachte, hätte zuvor schon längst ein Treffer für die Gastgeber fallen müssen. Doch sowohl Firat Karaca (10.) als auch Anton Strodthoff (23.) vergaben freistehend vor FC-Keeper Yannick Sachau. In beiden Szenen war deutlich zu erkennen, dass den jungen Oytener vor dem Tor noch die Kaltschnäuzigkeit fehlt.

Ansonsten hatten die Schwanewede in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel. Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Oyten versuchte zunehmend Druck aufzubauen, Schwanewede war hingegen mehr damit beschäftigt, die Ordnung in den eigenen Reihen zu behalten. Und so fiel folgerichtig der Ausgleich. Ein langer Ball landete punktgenau bei Strodthoff, der den Ball sehenswert über Sachau hinweg ins Tor lupfte. Als er zum 1:1 traf, waren noch 18 Minuten zu spielen.

In der Schlussphase suchten zwar beide Mannschaften den Weg nach vorne, wirkten dabei laut Axel Sammrey aber „kopflos“. Als dann alles auf ein Unentschieden hindeutete, kassierten die Oytener in der Nachspielzeit doch noch den zweiten Gegentreffer. Die Abwehr war nicht auf der Höhe, sodass Oguzhan Dalan frei vor Christian Rathjen auftauchte. Der Hansa-Spieler ließ den TVO-Keeper keine Chance und besiegelte Oytens Niederlage. Sammrey: „Wenn man in der Abwehr solch einen machst, kannst du halt nicht gewinnen. Dabei hat meine Mannschaft im Grunde nicht schlecht gespielt.“ Der TVO bleibt somit auch nach dem fünften Spieltag Tabellenletzter – mit lediglich einem Zähler auf dem Konto.