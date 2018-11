Für Denise Engelke (am Ball) war das Heimspiel gegen den TV Aldekerk nach 32 Minuten beendet. (Björn Hake)

Menschen mit schwachen Nerven hätten sich am Sonntagnachmittag in der Oytener Pestalozzihalle wahrscheinlich nicht allzu wohl gefühlt. Denn dort trafen in der 3. Liga West die Handballerinnen des TV Oyten und TV Aldekerk aufeinander. Und sowohl die beiden Teams als auch die Zuschauer brauchten Nerven wie Drahtseile. Nach einer packenden Partie jubelten die Gastgeberinnen: Mit 28:27 (15:14) setzten sich die „Vampires“ durch.

Der Sieg war auch deshalb so beeindruckend, weil die Gastgeberinnen eine komplette Halbzeit lang auf Leistungsträgerin Denise Engelke verzichten mussten. Kurz nach dem Seitenwechsel foulte sie eine Gegenspielerin bei einem Tempogegenstoß. Die Folge: Die Spielgestalterin sah die Rote Karte. Es war eine harte, aber vertretbare Entscheidung. „Kurzzeitig waren wir geschockt“, kommentierte TVO-Spielerin Jana Kokot die Szene.

In den ersten Minuten sollte sich dann auch bemerkbar machen, dass die Gastgeberinnen eine wichtige Spielerin verloren hatten. Führten die Oytenerinnen während der Halbzeitpause noch mit 15:14, lagen sie in der 43. Minute mit 16:21 zurück. In solchen Situationen ist es nicht unnormal, dass sich beim zurückliegenden Team die Köpfe nach unten senken. Das war beim TV Oyten jedoch nicht der Fall. Die Moral stimmte beim Team von Jörg Leyens. „Wir haben ein wenig gebraucht, um uns nach dem Platzverweis zu finden“, sagte Oytens Coach. Als seiner Sieben dies gelungen war, kam sie zurück ins Spiel. Sieben Minuten vor dem Abpfiff war der Ausgleich hergestellt – 22:22.

Zwei Zeitstrafen für die Gäste

Es folgte eine spannende Schlussphase. Beim Stand von 24:24 profitierten die „Vampires“ allerdings auch davon, dass sich Aldekerk selbst dezimierte. Binnen weniger Sekunden wurden bei den Gästen zwei Spielerinnen mit Zeitstrafen auf die Bank geschickt. Der TVO nutzte die Überzahlsituation und erkämpfte sich einen Zwei-Tore-Vorsprung (26:24). In dieser Phase zeigte sich auch, dass Jörg Leyens eine richtige Entscheidung getroffen hatte: Denn für Engelke übernahm die junge Anna-Lena Meyer die Regie im Oytener Angriff. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde die Rückraumspielerin stabiler und traf zum wichtigen 26:24. Danach verteidigten die Gastgeberinnen den Vorsprung. Trotz des Schocks kurz nach dem Seitenwechsel brandete am Ende in der Halle riesiger Jubel auf. Den entscheidenden Treffer markierte die junge Wiebke Meyer. Die 16-Jährige traf per Siebenmeter zum 28:27. „Dass sie mit ihren jungen Jahren so selbstbewusst zum Siebenmeter antritt und den auch reinhaut, ist einfach toll“, lobte Kokot ihre Mitspielerin.

Allerdings sah es nach der Anfangsphase nicht nach einem Krimi aus. Denn zunächst hatte der TV Oyten die Begegnung komplett im Griff. Nach sieben Minuten führte das Leyens-Team mit 7:1. Danach fing sich Oyten jedoch einige einfache Gegentore ein und baute den Kontrahenten aus Aldekerk damit förmlich auf, sodass die Zuschauer doch noch eine spannende Partie geboten bekamen.

„Dass wir das Spiel nicht im Vorbeigehen gewinnen, war mir klar“, sagte Jörg Leyens. „Aldekerk hat eine gute Mannschaft. Das wussten wir. Jetzt freue ich mich aber darauf, einen Blick auf die Tabelle zu werfen. Der Glaube an den Sieg war auch nach dem 16:21 noch da. Und so hat diese Begegnung einen verdienten und glücklichen Gewinner bekommen.“