„Bei mir ist etwas kaputtgegangen.“ Gerd Buttgereit sieht sich nach der 0:6-Pleite gegen Ottersberg nicht mehr dazu imstande, Etelsen zu trainieren. (Karsten Klama)

Ein kompletter Kader einer Fußballmannschaft, das Trainerteam und die Vereinsverantwortlichen sitzen in einer Kabine zusammen. Somit tummeln sich gut 30 Mann auf engstem Raum. In der Regel ist die Lautstärke in solch einem kleinen Raum hoch, viele reden miteinander, kramen in den Taschen und laufen umher. Beim TSV Etelsen spielte sich am Mittwochabend aber ein ganz anderes Szenario ab. Lediglich ein Mann sprach und alle hörten gebannt zu. Nachdem dieser Mann fertig war, herrschte pure Stille. Der Schock bei allen Beteiligten saß und sitzt tief. Gerd Buttgereit hat seinen Posten als Chef-Coach des Bezirksligisten mit sofortiger Wirkung aufgegeben und verlässt mit Co-Trainer Rüdiger Mohr den Verein.

Es ist die Konsequenz aus der peinlichen 0:6-Pleite am Ostermontag daheim gegen den TSV Ottersberg. „In diesem Spiel ist bei mir als Trainer etwas kaputtgegangen“, lässt Gerd Buttgereit tief blicken. Zur Erinnerung: Die Partie war ein Spitzenspiel, der Dritte empfing den Ersten. Beim TSV Etelsen spricht man davon, dass rund 700 Zuschauer zugegen waren. Es war angerichtet für ein Fußball-Fest. Das wurde es aber ausschließlich für die Gäste. Die Schlossparkkicker ließen sich von dem Kontrahenten demütigen und ergaben sich wehrlos ihrem Schicksal. Offenbarungseid, Trauerspiel, Blamage, Demontage, Klatsche – die Schlagwörter für diesen Auftritt seitens der Etelser waren schnell gefunden.

Auf den Schock folgte nun der nächste Schock. Bereits nach dem Spiel hatte der Coach den Verantwortlichen angekündigt, den Hut nehmen zu wollen. „Wir waren da schon völlig geschockt und haben ihn gebeten, das in Ruhe nochmals zu analysieren und zu überdenken“, erzählt Andre Koopmann, Sportlicher Leiter der Etelser. Das tat Gerd Buttgereit, doch an seinem Entschluss änderte das nichts. „Ich habe bei unserem Gespräch am Mittwoch schnell gemerkt, dass seine Entscheidung endgültig ist. Er war davon leider nicht mehr abzubringen“, bedauert Koopmann.

Gerd Buttgereit bezeichnet sich als selbstkritisch, entsprechend passt dieser Entschluss zu seinem Wesen. „Dieses Spiel hat mich den eigenen Kopf gekostet. Für solche Spiele lebt man, 700 Zuschauer zu Hause, Spitzenspiel und zugleich Derby. Da brauche ich normalerweise als Trainer nichts mehr sagen. Lediglich Dinge wie ,passt auf David Airich und seine Kopfballstärke auf‘ und ,so und so spielen wir‘ – fertig. In solchen Spielen muss man brennen, doch es kam null. Ich kann verlieren, doch die Art und Weise ist entscheidend.“ Doch die war mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbar. Zu leicht hatte sich sein Team ergeben. „Ich bin ganz weit weg davon, jemanden zu verurteilen. Aber da kam gar nichts, kein Laufverhalten, kein Zweikampfverhalten. Ich habe die Enttäuschung der Fans sehen können. Ich habe festgestellt: Ich kann diese Mannschaft nicht mehr trainieren.“

Doch nicht nur die Partie gegen Ottersberg trug zum Entschluss bei. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, Meister zu werden. Aber wenn man so auftritt, dann kann man das nicht erreichen. Nüchtern betrachtet waren wir nach der Winterpause nicht mehr so überzeugend wie in der Hinrunde. Wir haben bereits mehrere Matchbälle vergeben, erst gegen Heeslingen, dann gegen Hülsen und dann, ohne die Leistung Ottersbergs schmälern zu wollen, der Offenbarungseid am Ostermontag. Ich habe mich danach selbst hinterfragt. Irgendwer muss dafür verantwortlich sein. Ich weiß, dass ich nicht zu hundert Prozent der Schuldige bin, und es müssen sich auch tausendprozentig einige Spieler hinterfragen, aber ich stehe in der Verantwortung und übernehme sie komplett. Auch wenn mir der Verein bereits ans Herz gewachsen ist und ich eigentlich mit drei, vier Jahren geplant hatte und etwas aufbauen wollte.“

Buttgereit, der sich nun selbst Ruhe und Abstand verordnet hat, hofft, mit seinem Abgang manche Blockade zu lösen und wünscht dem Team, dass es vielleicht doch nochmals oben ins Geschäft eingreifen kann. Das wäre dann unter der Leitung von Nils Goerdel. Der Teammanager hatte bereits vergangene Saison interimsweise die Mannschaft übernommen und wird es nun bis Saisonende wieder tun. „Ich halte ihn für einen hervorragenden Trainer, er kann, wenn er es zeitlich schaffen sollte, gerne auch Trainer bleiben“, betont Koopmann. Doch bisher war Goerdel der Aufwand als Chef-Coach auf Dauer zu groß gewesen, weshalb die Variante, dass ein neuer Trainer gesucht werden muss, die wahrscheinlichere ist. Doch das geschieht nicht sofort. „Wir müssen uns erst mal sammeln.“ Der Schock sitzt noch tief.