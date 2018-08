Brachte den TSV Bassen gegen Oyten auf Siegkurs: Dennis Vöge (rechts). (Hake)

Bassen. Am Wochenende ist in Bassen Erntefest. Mit schlechter Laune geht man als Bassener ungern dorthin. Die Fußballer des heimischen TSV haben mit einem Sieg in der Bezirksliga Lüneburg 3 dafür gesorgt, dass sie mit guter Laune zum Erntefest gehen können, sogar mit bester Laune. Denn die Grün-Roten haben im Derby den TV Oyten mit 2:0 (0:0) bezwungen. Ganz unschuldig waren die Gäste vom TVO aber nicht daran.

„Wir haben uns richtig viel Mühe gegeben, damit Bassen ein schönes Wochenende haben kann“, sagte Oytens Coach Axel Sammrey. Sein Pendant auf der Bassener Seite, Trainer Uwe Bischoff, bestätigte dies, fügte aber noch hinzu: „Meine Jungs haben auch ihren Teil dazu beigetragen.“ Bischoff beschrieb seine Mannen als zweikampf-, lauf- und willensstark. Sammrey seine hingegen als konfus.

„Wir hatten Glück, dass es zur Pause noch 0:0 stand“, betonte Oytens Coach. Zwei, drei Böcke hatte er verzeichnet, die aber von den heimischen Akteuren noch ungenutzt blieben. Weitere Halbchancen gesellten sich für den TSV hinzu, während der TVO kaum Torgefahr ausstrahlte. Sammrey baute darauf, dass sich in Halbzeit zwei die vergebenen Chancen des Gegners rächen würden. Entsprechend motivierte er sein Team in der Pause erneut. Doch vergebens, direkt mit dem Wiederanpfiff setzte es den entscheidenden Nackenschlag. Ole Persson schlug über den Ball kurz vor dem eigenen Sechzehner und Bassens Dennis Vöge – er hatte in Minute 30 eine Chance der Marke „schwieriger daneben zu schießen als rein“ vergeben – sagte mit dem 1:0 (46.): danke. „Die Köpfe gingen danach sofort nach unten, und anschließend ging bei uns gar nichts mehr“, schilderte Sammrey. Das 2:0 durch Christian Czotscher nach Doppelpass mit Daniel Wiechert war die logische Konsequenz (74.).

Sammrey betrauerte im Anschluss den Weggang des „Herzstückes“ Arthur Bossert (Wechsel zum Rotenburger SV) und berichtete, dass er noch keine standfeste erste Elf gefunden habe. Bischoff betonte, dass das Ergebnis auch höher hätte ausfallen können. „Aber das ist egal, Hauptsache, wir haben gewonnen. Nun kann das Erntefest kommen.“

Weitere Informationen

TSV Bassen - TV Oyten 2:0 (0:0)

TSV Bassen: Schuler - Lübeck, Budelmann, Bischoff (66. D'Agostino), Moffat, Wiechert (80. Warnke), Daszenies, Czotscher, Vöge (76. Cordes), David Schymiczek, Denis Schymiczek

TV Oyten: Skupin - Airich, T. Müller (58. Aritim), Schneider, Döpke, Persson, Kone, Seekamp, H. Müller (71. Bibic), Wiedekamp, Bezek (71. Avanas)

Tore: 1:0 Dennis Vöge (46.), 2:0 Christian Czotscher (74.) PHI