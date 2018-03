Dortmund. Bei den Volleyballern von Bremen 1860 könnte in den kommenden Tagen durchaus ein Dankesschreiben des TV Baden ins Haus flattern. Denn die Bremer haben ihrem Nachbarn in der 3. Liga West Schützenhilfe geleistet. 1860 gewann gegen Badens Konkurrenten im Aufstiegsrennen, TuS Mondorf, überraschend deutlich mit 3:0. Die Badener nutzten die Schützenhilfe aber nur zum Teil: Denn der TVB verlor sein Auswärtsspiel beim TV Hörde mit 2:3 (23:25, 25:16, 25:22, 27:29, 9:15) und nahm somit nur einen Punkt aus Dortmund mit.

Es ist ohnehin ein verrückter Spieltag gewesen. Denn auch der Tabellenführer kassierte eine Niederlage. Die SVG Lüneburg II unterlag beim Drittletzten Post Telekom SV Aachen. „Zurzeit herrscht in der Liga ein echtes Favoritensterben“, sagte Badens Coach Peter-Michael Sagajewski. „Jetzt braucht man aber den langen Atem, um vorne dabeizubleiben.“ Der TVB will oben dranbleiben, um am Ende der Saison den Aufstieg in die zweite Bundesliga realisieren zu können. Dafür kann Platz drei reichen. Bekanntlich haben Spitzenreiter Lüneburg und die SF Aligse, derzeit Zweiter, keine Zweitliga-Lizenz beantragt. Das trifft auch auf die Tecklenburger Land Volleys zu. Dieses Team kann zum Spielverderber für Baden und Mondorf werden.

In zwei Sätzen nicht präsent

Tebu ist nämlich noch mittendrin im Rennen um Platz drei und hat diesen Rang am Sonntag durch einen Heimsieg gegen Hildesheim erobert. Belegt der Klub auch in der Abschlusstabelle den dritten Platz, könnte der Traum vom Aufstieg für Baden und Mondorf platzen. „Grundsätzlich ist es so, dass nur die Plätze eins bis drei zum Aufstieg berechtigen. Die Volleyball-Bundesliga wäre dann aber in der Bredouille, die zweite Liga eventuell nicht vollzukriegen“, sagte Peter-Michael Sagajewski. Man müsse abwarten, wie die VBL reagiert, wenn am Saisonende wirklich der Fall eintritt, dass drei Teams die drei ersten Plätze belegen, die gar nicht eine Liga höher wollen.

Für Sagajewski sind solche Rechenspielchen allerdings unwichtig: „Ich will, dass meine Mannschaft die nächsten Spiele gewinnt.“ In Dortmund-Hörde sah es nach Satz Nummer drei danach aus, als wenn die Badener mit drei Punkten nach Hause fahren würden. Doch sie erlebten in Durchgang vier einen wahren Einbruch. Mit 11:19 lag der TVB in Rückstand, als Ole Sagajewski das Zepter übernahm und seine Mannschaft im Rennen hielt. Dennoch ging der Satz an Hörde.

Auch im entscheidenden Tiebreak fanden die Gäste zunächst überhaupt nicht ins Spiel. „Wir lagen mit 0:8 zurück“, sagte Sagajewski. Der Rückstand sollte sich als zu groß erweisen. Baden verließ das Feld als Verlierer. „Wir können uns nicht freuen, dass Mondorf verloren hat. Denn wir haben eine Chance verpasst, uns abzusetzen.“