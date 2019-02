Oliver Schaffeld traf in der ersten Halbzeit dreimal in Folge. Doch auch das sollte Verden nicht helfen. (Björn Hake)

Bremerhaven. Die HSG Verden-Aller kommt im neuen Jahr einfach nicht in Tritt. Ein Unentschieden und drei Niederlagen stehen für die Landesliga-Handballer aus der Domstadt nach der 23:32 (10:14)-Pleite beim TV Gut Heil Spaden zu Buche. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch unten reinrutschen. Im nächsten Spiel gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen müssen jetzt zwei Punkte her“, resümierte Gäste-Coach Sascha Kunze nach der dritten Niederlage in Folge. Trotz der 32 Gegentore habe man die Partie beim Klub aus Bremerhaven im Angriff verloren. Kunze: „Wir produzieren eine Unmenge an Fehlern und schließen schlecht ab, so kann man dann nicht gewinnen.“

Verdens Trainer hatte seine Deckung gut auf Björn Gercken und Thieß Johannßen, die beiden Hauttorschützen des TV Spaden, eingestellt. Beide kamen zusammen auf sechs Treffer. Dafür sprang der erfahrene Kolja Hanke in die Bresche. Sieben Tore gelangen dem Mittelmann der Seestädter. Nach dem 1:0 durch Jannik Rosilius war es bis zum 4:4 (11.) eine ausgeglichene Partie. Es folgte eine Zwischenspurt der Spadener zum 10:5 (21.) und die erste Auszeit von Sascha Kunze. Nach dieser traf Oliver Schaffeld dreimal in Folge zum 11:8. Lars Koröde brachte die Kreisstädter anschließend – 11:10 (26.).

Das war es dann allerdings aus Sicht der HSG Verden-Aller. Der zweite Abschnitt wurde von den erfahrenen Männern aus Bremerhaven bestimmt. Zehn Minuten vor dem Ende – Thieß Johannßen hatte in dieser Phase für den TV Spaden zum 24:16 getroffen – war das Spiel entschieden. Mit dem Erfolg haben sich Gastgeber in der Tabelle vom zwölften auf den zehnten Rang verbessert. Die Verdener stehen auf Rang neun.