Thomas Panitz konnte nicht glauben, wie fehlerhaft sein Team in Schwanewede spielte. (Björn Hake)

Schwanewede. Noch vor einer Woche haben die Landesliga-Handballer des TSV Daverden durch ihren Heimsieg gegen die SG Achim/Baden die theoretische Hoffnung, doch noch die Aufstiegsrelegation zu erreichen, am Leben erhalten. Doch jetzt steht endgültig fest, dass die Grün-Weißen auch in der neuen Saison in der Landesliga spielen. Besiegelt hat das eine 19:21 (12:12)-Niederlage, die der TSV am Sonnabend bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II kassiert hat.

Thomas Panitz, Trainer der Daverdener, musste nicht lange auf Ursachenforschung gehen, warum sein Team verloren hatte. „In unserer Offensive lief überhaupt nichts zusammen. Wir haben viele Bälle weggeworfen. Dass sich meine Mannschaft so viele Fehlpässe leistet, kannte ich in diesem Ausmaß bislang nicht“, meinte Panitz. „Während viele Teams damit Probleme haben, wenn sie ohne Backe spielen müssen, ist es bei uns mittlerweile andersherum.“ Seine Torhüter Sören Schmincke und Nicolas Janssen hätten hingegen stark gespielt. „Leider hat das dem restlichen Team keinen Schub gegeben“, meinte Thomas Panitz.

Der Sieg war für die Gäste allerdings lange Zeit im Bereich des Möglichen. Sechs Minuten vor dem Schlusspfiff war der Ausgang der Begegnung noch offen – 19:19. Den Gästen sollte aber kein Treffer mehr gelingen, der HSG dagegen noch zwei. „Wenn man in einer Halbzeit nur sieben Tore wirft, ist das Aussagekraft genug“, sagte Thomas Panitz, der in der kommenden Woche beim TSV Daverden zum letzten Mal auf der Bank sitzt und sich in Richtung SG Arbergen/Mahndorf verabschiedet.