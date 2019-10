Schwachstelle Defensive

Nach drei Spielen ist auch die Weste des TV Oyten III nicht mehr weiß. Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn mussten sich die Handballerinnen aus der Landesklasse dem TuS Rotenburg vor eigenem Anhang mit 29:33 (14:15) geschlagen geben. Mit zwei Minuszählern auf dem Konto gehören beide Mannschaften nun zu einer mehrköpfigen Verfolgergruppe des noch ungeschlagenen HC Bremen, der mit 10:0 Punkten nach fünf Spielen die Tabellenspitze ziert.

In einer engen Partie war die Entscheidung zugunsten der Gäste erst in der Schlussphase gefallen. Exakt fünf Minuten vor Ultimo traf Alena Böttjer zum 28:28 für den TV Oyten III. Es sollte das letzte Unentschieden in dieser Begegnung sein. Als Rotenburgs Inken Kühsel wenig später einen 4:0-Lauf des TuS zum 32:28 abgeschlossen hatte, stand der Sieger fest. Nachdem Oytens Drittvertretung in den ersten beiden Partien dieser Spielzeit insgesamt nur 46 Treffer zugelassen hatte, entpuppte sich im Vergleich mit den Gästen von der Wümme diesmal die Defensive als Schwachstelle. Eine 4:1-Führung des TVO III durch Bea Junge hielt bis zum 6:3 (10.). Spätestens ab dem 7:7 in der 16. Spielminute war es dann eine Begegnung auf Augenhöhe. Letztmals vorne lag die von Merle Blumenthal trainierte Heim-Sieben Mitte des zweiten Durchgangs. Vivien Brandt hieß die Torschützin zum 24:23 (48.).