Anna Lefers brachte Morsum mit 19:9 in Führung. (Björn Hake)

Während der TSV Morsum in der Handball-Landesklasse der Frauen gegen den TuS Komet Arsten II zu einem ungefährdeten Erfolg gekommen ist, wurde dem TV Oyten III einmal mehr seine Siebenmeterschwäche zum Verhängnis. Sechsmal scheiterte der TVO bei der Niederlage gegen die SG Arbergen-Mahndorf vom Strich.

TSV Morsum - TuS Komet Arsten II 31:22 (16:9): Gegen das Kellerkind aus Bremen landete der TSV laut Trainer Timo Lütje einen „unspektakulären Sieg“. Sein Team habe die Partie Ernst genommen und sich bereits in der Anfangsphase auf drei Tore abgesetzt, schilderte der Coach. Lena Meding hatte in der sechsten Spielminute zum 4:1 für den TSV getroffen, der sich mit dem Erfolg in der Tabelle auf Rang drei verbessert hat. Den Vorsprung behaupteten die Morsumerinnen bis zum 8:5 (17.). Im weiteren Verlauf der Begegnung änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. Beim 19:9 (35.) durch Anna Lefers war die Führung erstmals zweistellig. Drei Minuten vor der Schlusssirene traf Meding mit ihrem neunten Tor zum 30:22. Der TSV Morsum ist nun zweimal in Folge in der Fremd gefordert. SV Beckdorf und TuS Rotenburg heißen die kommenden Gegner.

TV Oyten III - SG Arbergen-Mahndorf 26:30 (7:18): Gruselig. Mit diesem Wort beschrieb Merle Blumenthal die Abschlussschwäche ihrer Mannschaft. „Sechsmal scheitern wir bei Siebenmetern an der gegnerischen Torhüterin, dazu kommen noch einmal mindestens genauso viele freie Dinger“, war die Trainerin des TVO bedient. Im zweiten Abschnitt sollte sich der hohe Rückstand aus der Halbzeit dann als zu hohe Hypothek erweisen. Beim 25:28 (59.) durch die junge Lykka Pohlmann lief die Uhr längst gegen die Gastgeberinnen. „Es reicht eben nicht aus, wenn man nur 25 Minuten eine gute Moral an den Tag legt“, fand Merle Blumenthal nach der vierten Niederlage im siebten Spiel deutliche Worte. Bereits nach vier Minuten hatte die Trainerin ihre Mannschaft zur Auszeit gebeten. 0:4 stand des zu diesem Zeitpunkt aus Sicht der Gastgeberinnen. Danach zog die SG Arbergen-Mahndorf innerhalb von sechs Minuten auf sieben Tore davon – 9:2 (11.).