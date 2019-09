Leander Schulz (links) kassierte mit seinem TV Baden II nicht nur zwei Heimniederlagen. Zudem verletzte sich der Leistungsträger auch noch. (Michael Galian)

Sechs Punkte müssten bei einem Heimspieltag stets das Ziel sein, hatte Peter-Michael Sagajewski im Vorfeld des ersten Heimauftritts seiner Mannschaft gesagt. Doch dieses Vorhaben haben die Oberliga-Volleyballer des TV Baden II verfehlt – mehr als deutlich sogar. Aus ihren zwei Partien in der Lahofhalle holten die Schwarz-Weißen nicht einen einzigen Zähler. Zunächst unterlag die Zweite des TVB der VSG Ammerland II mit 1:3 (25:21, 20:25, 20:25, 16:25). Und als wenn diese Niederlage nicht schon schmerzlich genug war, setzte es im zweiten Spiel gar eine 0:3 (22:25, 22:25, 16:25)-Schlappe. Badens Kontrahent im zweiten Spiel war der TuS Bersenbrück.

Durch die beiden verlorenen Heimspiele hat es der TV Baden II fürs Erste versäumt, sich dort in der Tabelle einzureihen, wo er am Ende der Saison nur allzu gerne stehen möchte – nämlich ziemlich weit oben. Nach dem Auftaktsieg beim VfL Wildeshausen, als der TVB mit einer sehr guten Darbietung den Gegner über weite Strecken beherrschte, sprühte die Freude nur so aus Peter-Michael Sagajewski heraus. Nun hörten sich die Töne des Trainers komplett anders an: „Das war eine Katastrophe. Das war einer der schwärzesten Tage meiner Laufbahn.“

Drei Verletzungen on top

Und nicht nur die Ergebnisse sorgten beim Trainer für schlechte Stimmung. „Obendrauf haben sich bei uns auch noch drei Spieler verletzt“, bedauerte Peter-Michael Sagajewski. Routinier Sergej Stanke ist laut Trainer umgeknickt. Der frühere Zweitliga-Spieler des TVB, Leander Schulz, habe sich einen Muskelfaserriss zugezogen und musste den Spieltag daher früher als geplant beenden. Besonders schlimm habe es den talentierten Max Kernebeck erwischt. Er bekam in der zweiten Partie gegen Bersenbrück einen harten Kopftreffer ab. Durch die drei Verletzungen wurde der Tag für den TV Baden II endgültig zu einem schwarzen.

Dabei fing der Nachmittag in der Lahofhalle genauso an, wie es sich Sagajewski und sein Team erhofft hatten. Gegen die VSG Ammerland II legten die Badener einen starken Auftaktsatz hin, der recht deutlich mit 25:21 gewonnen wurde. Doch danach war es vorbei mit der Heiterkeit aufseiten der Hausherren. Die Leistungskurve ging rapide nach unten. In den Sätzen zwei und drei gewannen die Badener jeweils 20 Ballwechsel, im vierten Durchgang glückten nur noch 16 Punkte. „Ammerland ist mit einem sehr erfahrenen Aufgebot angetreten“, sagte Sagajewski. Und dieses routinierte Team zog den Schwarz-Weißen nach dem ersten Satz dann doch recht fix den Zahn.

Im zweiten Match des Tages sollte es nicht mehr besser werden. Bei den Gastgebern war ganz einfach der Wurm drin. In keinem der drei Sätze erreichten die Badener die Form, die sie noch in Wildeshausen gezeigt hatten. Nach drei Durchgängen gegen den TuS Bersenbrück, der in Baden in seinem zweiten Saisonspiel seinen ersten Sieg feierte, stand fest, dass der TVB bei seinem Heimspieltag komplett leer ausgehen sollte.

Schwächen in der Annahme

„Wir haben vor allem in der Annahme nicht viel hinbekommen. Darüber hinaus haben wir im Hinterfeld nicht stabil gestanden und nach vorne wurde ebenfalls zu harmlos agiert“, zeigte Trainer Sagajewski die Gründe für den misslungenen Heimauftritt schonungslos auf. Über weite Strecken sei keine Linie im Spiel gewesen, sodass sein Team keinen Rhythmus habe aufnehmen können. Dass seine Mannschaft nach dem starken Auftritt in Wildeshausen zu selbstsicher angetreten sei, habe Sagajewski hingegen nicht so empfunden: „Zum Glück ist uns das am Anfang der Saison passiert. Von Resignation gibt es bei uns jetzt keine Spur. Vielleicht kam der Dämpfer genau zur richtigen Zeit. Wir wissen jetzt, dass wir noch sehr viel arbeiten müssen.“ Zudem habe es zwei Lichtblicke gegeben. So lobte Sagajewski Laurenz Meyer und Thorben Coordes, die bei ihren Einsätzen zu überzeugen wussten.