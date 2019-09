Exemplarische Szene: Langwedels Ferhat Tavan und Bassens Marvin Hüsing (r.) lieferten sich ein umkämpftes Duell. (Michael Galian)

„Kommt Männer, kuscheln jetzt“, rief Heiko Budelmann über den Fußballplatz in Langwedel. Adressaten waren seine Mitspieler vom TSV Bassen: Er forderte sie damit auf, gemeinsam mit ihrem Kapitän den gerade errungenen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg zu feiern. Und genau das taten sie infolgedessen auch. Ein paar Meter weiter dagegen war niemand in Feierlaune. Der Bassener Gegner, der FSV Langwedel-Völkersen, ist in dieser Saison der Fußball-Bezirksliga zu Hause noch ohne Sieg. Die Niederlage war allerdings eine der vermeidbaren Art.

„Man gewinnt verdient, wenn man ein gutes Fußballspiel macht. Und das hat Bassen nicht. Sie haben gemauert, das war ihre Taktik“, beschrieb FSV-Coach Emrah Tavan. Trotz der größeren Spielanteile gestand der Langwedeler Trainer aber auch, dass sein Team keine optimale Partie ablieferte. „Das habe ich der Mannschaft auch direkt nach dem Spiel gesagt: Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass uns nach vorne die Ideen gefehlt haben. Das hätten wir besser machen müssen.“ Einen Einfluss auf das Ergebnis soll jedoch auch der Schiedsrichter genommen haben. Vor dem 2:1 der Bassener in der 73. Minute sei zuvor Langwedels Edward Kelsch regelwidrig zu Fall gebracht worden sein. „Da gab es ein klares Foulspiel, der Assistent hat das auch gesagt. Dadurch verlieren wir den Ball und kassieren das Gegentor“, haderte er. Keine Zustimmung, aber auch keine Ablehnung erhielt er vom Coach der Gäste. „Ich habe das nicht gesehen“, sagte Denis Schymiczek, der die Leitung von Bassens Mannschaft für den verhinderten Trainer Uwe Bischoff übernahm.

Stötzel hält Langwedel im Spiel

Seine Aufgabe löste Schymiczek hervorragend, denn mit seinen Entscheidungen lenkte er das Spiel in die richtige Richtung für Bassen. Mit den Einwechslungen der beiden Stürmer Luca Bischoff (59.) und Johannes Diezel (67.) bewies er ein glückliches Händchen. Beide waren auf Anhieb gefährlich und Bischoff gelang letztlich auch der Siegtreffer zum 2:1. Zwar ließ das Duo in der Folge noch haufenweise Großchancen liegen, dennoch lobte Schymiczek dessen Leistung. „Die Chancen musst du dir erst einmal herausspielen. Das sehe ich nicht negativ. Ich bin selber Stürmer und weiß: Manchmal hat man einfach einen Tag, wo es im Abschluss nicht läuft. Beide sind Kandidaten für die Startelf im nächsten Heimspiel gegen Ritterhude.“ Ein Kompliment verdiente sich Langwedels Torwart Daniel Stötzel. Die Nummer drei des Tabellenneunten ersetzte in der 59. Minute den verletzten Mike-Ole Haase und hielt seine Mannschaft mit seinen Paraden im Spiel.

Spannend ist es in der Schlussphase aber kaum mehr geworden. Bis auf einen Freistoß von Niclas Tiedemann, den Bassens Keeper Lukas Schuler ohne Probleme zur Ecke abwehrte, kam nicht mehr viel von Langwedel. Auch der beste Angreifer Daniel Throl war fast komplett abgemeldet. In der zweiten Halbzeit drückte der FSV die Gäste auch nur noch in wenigen Phasen hinten rein – eine Erklärung dafür lieferte Schymiczek. „Wir haben zur Pause von 4-3-3 auf 4-4-2 umgestellt, wodurch es deutlich besser lief und wir die Innenverteidiger von Langwedel besser anlaufen konnten.“ Demnach unterstrich er die Meinung von FSV-Coach Tavan, der Bassen ein über weite Strecken sehr destruktives Spiel attestierte. Als Taktik sei dies jedoch nicht vorgesehen gewesen. „Das war niemals geplant, wir wollten eigentlich hoch pressen. Aber unsere Aufstellung passte nicht zum Langwedeler System“, berichtete Schymiczek.

Es folgten eben seine Korrekturen, die die umkämpfte Partie veränderten. Im zweiten Durchgang gestaltete Bassen die Partie offener. Trotz alledem köpfte FSV-Spielführer Louis Gehrke nach Ecke von Pizan Demli zum 1:1 ein (56.) und egalisierte damit zwischenzeitlich den Führungstreffer von TSV-Angreifer Daniel Wiechert (15.). Dank Bischoffs Treffer durfte Bassen am Ende aber trotzdem kuscheln.