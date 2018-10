Auch die sechs Tore von Jannis Hördt halfen dem TSV Daverden II gegen den TS Woltmershausen nicht weiter. (Björn Hake)

Bremen. Die ersten Minuten waren noch ordentlich. Doch urplötzlich wollte dem TSV Daverden II im Auswärtsspiel gegen den TS Woltmershausen nichts mehr gelingen. Die Folge: Die Grün-Weißen verloren am Donnerstagabend in Bremen mit 25:32 (13:18). Der TSV kassierte in der Handball-Landesklasse der Männer somit die zweite Niederlage in Folge.

Gerd Meyer klang ziemlich enttäuscht. Und das war der Trainer des TSV Daverden II auch. Denn ihm sei es unerklärlich gewesen, was in Woltmershausen zwischen der fünften und der elften Spielminute passiert war. In diesem recht überschaubaren Zeitraum machten die Gastgeber aus einem 3:3 eine 10:3-Führung. „Von diesem Rückstand haben wir uns nicht mehr erholen können“, sagte Gerd Meyer, der in diesen sechs Minuten viele Fehler seiner Mannschaft sah. „Bis zum 3:3 war noch alles in Ordnung. Plötzlich leisten wir uns Fehlpässe. In einer Situation ist dem Gegner beim Anwurf der Ball direkt in die Hände geworfen worden“, schilderte Meyer die Schwächephase seiner Sieben. Bis zur Pause verkürzte der TSV den Rückstand noch ein wenig (13:18), doch eine Chance, die Begegnung wieder zu drehen, bekamen die Gäste nicht mehr.

„Bei uns haben in Woltmershausen auch ein bisschen die Alternativen gefehlt“, meinte Gerd Meyer. „Man muss aber auch sagen, dass wir in der Deckung nicht stabil genug waren. Irgendwie war das alles nicht optimal. Und so eine Phase wie zu Beginn dürfen wir uns einfach nicht leisten.“ Am Wochenende hat der TSV Daverden II spielfrei. „Das ist auch ganz gut so. Dann können meine Spieler nach den beiden Niederlagen ein wenig die Köpfe frei bekommen“, findet Meyer.

Weitere Informationen

TS Woltmershausen - TSV Daverden II 32:25 (18:13)

TSV Daverden II: Emigholz, Meyer - J. Hördt (6), Penczek (6/3), Fleischer (4), Klimach (4), L. Hördt (3), König (1), Langwagen (1), Mannig, Wendt, Rehder

Siebenmeter: TS Woltmershausen 2/1, TSV Daverden II 6/3

Zeitstrafen: TS Woltmershausen 8, TSV Daverden II 4

Besondere Vorkommnisse: Rote Karten für Woltmershausens Rico Rosemeyer (55.) und Daverdens Bastian Langwagen (16.) FCO