Morsums Trainer Timo Lütje. (FR)

Morsum. Nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga laufen bei den Handballerinnen des TSV Morsum die Planungen für die Saison 2018/2019, die das Team in der Landesklasse bestreiten muss, jetzt so richtig an. Mit der Linkshänderin Tanja Dopmann, Kreisläuferin Wiebke Korpal und Linksaußen Kristina Wiese verliert Timo Lütje, der das Traineramt von Martin Eschkötter übernommen hat, zwar drei wichtige Spielerinnen, doch nun durfte der neue Coach die ersten Zugänge präsentieren. Gleich sechs Neue schließen sich der ersten Mannschaft des TSV Morsum an.

Mit Marlena Rosebrock, Angelina Gajan und Kristin Becker kommen drei junge Spielerinnen von Lütjes Ex-Verein HSG Verden-Aller zum TSV. Der Coach versicherte, dass er das Trio nicht abgeworben habe. Laut des Trainers wurden die drei Handballerinnen auch von anderen Klubs umworben. Da sie aber auch weiterhin gerne unter Lütje spielen wollten, sind sie ihm auf die linke Weserseite gefolgt.

Neu im Team ist zudem Kreisläuferin Michelle Metaschew (HSG Bruchhausen-Vilsen). Aus der dritten Mannschaften werden darüber hinaus Anna Lefers und Torhüterin Saike Röpke nach oben gezogen. Somit hat Lütje neben Maja Selmikat zwei Keeperinnen im Kader.

„Es wurde allerhöchste Zeit, dass wir eine zweite Torhüterin bekommen“, bestätigte Lütje. „Maja kann nicht immer die gesamten 60 Minuten durchspielen. Alle neuen Spielerinnen sind talentiert und jung. Jede einzelne hat ihre Qualitäten, aber auch noch viele Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln.“

Lütje stehen nun 17 Aktive zur Verfügung. Mit diesem Kader wird er am Donnerstag, 12. Juli, in die Vorbereitung starten. „Wir haben jetzt einen guten Kader zusammen. Die Vorbereitung wird acht Wochen dauern. Es geht aber auch darum, dass wir die jungen Spielerinnen integrieren“, so Morsums neuer Trainer.