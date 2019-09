Peter-Michael Sagajewski hofft auf die maximale Ausbeute von sechs Punkten. (Björn Hake)

Baden. Nachlegen – das ist der Plan, den die Oberliga-Volleyballer des TV Baden II an diesem Wochenende verfolgen. Denn nach dem erfolgreichen Saisonstart – der TVB gewann mit 3:1 beim VfL Wildeshausen – steht für die Mannschaft von Trainer Peter-Michael Sagajewski nun der erste Heimspieltag auf dem Programm. Zu Gast in der Badener Lahofhalle sind an diesem Sonnabend die VSG Ammerland II und der TuS Bersenbrück. Ab 15 Uhr duelliert sich die TVB-Zweitliga-Reserve mit der VSG, anschließend messen sich die Gastgeber mit Bersenbrück.

Der Plan mit dem Nachlegen soll sich auch punktemäßig niederschlagen. „Bei Heimspielen ist es immer das Ziel, die maximale Punktzahl von sechs zu holen“, hofft Sagajewski, dass seine Mannschaft die optimale Ausbeute einfährt. „Allerdings sind wir diesmal mit einem schmalen Kader unterwegs.“ Unter anderem wird diese Mal Alexander Decker nicht im Aufgebot auftauchen. Beim Auftakt in Wildeshausen avancierte Badens früherer Zweitliga-Spieler noch zum Leistungsträger. Sagajewski wird dafür aber Laurenz Meyer aus der dritten Mannschaft in der Kader aufnehmen. „Ich hoffe, dass wir genügend Power haben, um sechs Punkte einzufahren“, sagt der Trainer.

Mit der VSG Ammerland II bekommt es der TVB zunächst mit einem Team zu tun, dem Sagajewski durchaus zutraut, in der oberen Tabellenregion zu landen. Aus ihren ersten zwei Partien hat die VSG vier Punkte geholt. Bersenbrück steht nach einem Spiel hingegen noch ohne Zähler da. „Wir werden uns aber vor allem auf unsere Leistung konzentrieren“, kündigt Sagajewski an. „Wichtig ist, dass wir unseren Laden im Griff haben und sicher nach vorne spielen.“