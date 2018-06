Alle Bogenschützen, die in Schaphusen starteten, mussten dort zwölf Passen mit jeweils sechs Pfeilen schießen. (fr)

Schaphusen. Die Bogensportanlage des SV Mühlentor ist jetzt Austragungsort der Meisterschaften des Kreisschützenverbandes Achim gewesen. 29 Bogner aus den vier Vereinen Achimer BS, TV Oyten, SV Posthausen und SV Mühlentor traten in Schaphusen in verschiedenen Altersklassen an und ermittelten die neuen Kreismeister.

Alle Bogner versuchten in insgesamt zwölf Passen mit jeweils sechs Pfeilen möglichst oft ins Gold zu treffen, teilte Herbert Wambach vom SV Posthausen mit. Geschossen wurde in Schaphusen mit allen drei Bogenarten, wobei die meisten Teilnehmer den Recurvebogen in die Hand nahmen.

Treffsicherer Nachwuchs

In den Herren- bis Seniorenklassen Recurve erzielten der Oytener Lucas Redecker (Herren) mit 507 Ringen, der Mühlentorer Ralf Lundelius (Masters) mit 590 Ringen und der Posthauser Erwin Wollny (Seniorenklasse) mit 629 Ringen die besten Resultate. Bei den Damen bis Seniorinnen waren Andrea Bischoff (Oyten, Damenklasse) mit 488 Ringen, Sabine Bünning (Posthausen, Masters) mit 483 Ringen sowie Waltraut Pieper (Oyten, Seniorinnen) mit 381 Ringen die treffsichersten Teilnehmerinnen.

Bei den Titelkämpfen gingen aber auch einige Nachwuchsbogenschützen an den Start: Der Achimer Robin Stefens (Schüler A, 381 Ringe) und der SVM-Schütze Michel Kaars (Schüler B, 310 Ringe) dürfen sich fortan Kreismeister nennen. Das trifft auch auf Matthias Potrafke (Jugendklasse) zu. Der junge Bogner des SV Mühlentor, der auch schon international auf sich aufmerksam gemacht hat, kam auf insgesamt 651 Ringe. Malte Kruse (SV Mühlentor) erreichte in der Juniorenklasse 484 Ringe. Charlotte Giehl (Posthausen, Jugend) holte mit 353 Ringen bei den Mädchen den Titel.

In der Master-Klasse Compound setzte sich der Posthauser Cord Bünning mit 640 Ringen vor Michael Peters (618 Ringe) durch. Mit dem Blankbogen gewannen der Achimer Andree Wilken (Herren, 500 Ringe) sowie Melanie Wiechmann (Oyten) mit 384 Ringen bei den Damen.

Erfolgreichster Verein war der SV Mühlentor mit sechs Titeln. Fünf Kreismeister kamen vom SV Posthausen, drei vom SV Oyten und zwei von den Achimer BS.