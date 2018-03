Martin Eschkötter sah ein gutes Spiel seines Teams. Aber eben auch eine Niederlage für den TSV Morsum. (Björn Hake)

Bremen. Sie hatten dem TuS Komet Arsten in dessen Halle alles abverlangt. Für etwas Zählbares hat es für die Landesliga-Handballerinnen des TSV Morsum im Süden der Hansestadt am Sonntag dennoch nicht gereicht. 34:31 (18:14) hieß es am Ende für den Tabellendritten aus Bremen. Martin Eschkötter hielt dann auch erst gar nicht mit seiner Enttäuschung hinter dem Berg. "Wir gehen ein gutes Tempo, bekommen wieder viel Lob und haben lange Zeit ein Bein in der Tür. Zu zwei Punkten reicht es aber nicht," resümierte Eschkötter nach der sechsten Pleite am Stück.

Noch in der ersten Halbzeit hatte es danach ausgesehen, als sollten die Gäste für eine Überraschung sorgen. Als Wiebke Korpal in Minute 14 getroffen hatte, stand es 9:5 für den TSV. In der Folge kam Arsten aber immer wieder zu einfachen Toren aus dem Rückraum. Beim 11:11 war der schöne Vorsprung dahin. Bis zur Pause setzte sich das Spitzenteam über 15:12 (25.) auf vier Tore ab. In Durchgang zwei mussten die ohne die verhinderte Lena Meding angereisten Gäste auch noch auf Edda Gohl auskommen. Für Morsums Rückraumspielerin war die Partie noch vor der Halbzeit gelaufen, nachdem sie unglücklich auf den Kopf gefallen war.