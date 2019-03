Mit 217 Teilnehmern aus 43 Vereinen ist das Hallensportfest für die U14-Jugend in Hannover wieder stark besucht gewesen. Für die kleine sechsköpfige Abordnung der LG Kreis Verden gab es einige gute Leistungen zu notieren. Herausragend war beim Hochsprung Tassia Moser. Sie überquerte 1,44 Meter. „Der Hochsprung war für Tassias Altersklasse W12 nicht ausgeschrieben, daher trat sie bei den W13-Mädchen an und wurde unter 23 Springerinnen Vierte“, sagte LGKV-Sportwart Helmut Behrmann. Zuvor war sie über 60 Meter (W12) nach Platz zwei im dritten von neun Zeitvorläufen in 9,02 Sekunden schon Vierte im B-Finale geworden.

Im vierten Zeitvorlauf der W12 über 60 Meter war Jule Drescher nach 9,67 Sekunden auf Platz vier eingelaufen. Im Weitsprung schaffte sie es mit 3,21 Metern auf Platz 44. Starke Platzierungen erkämpfte sich Leon Schimpf über 60 Meter und im Weitsprung der M12-Jungs. Nach 9,08 Sekunden als Sieger im ersten von sechs Zeitvorläufen wurde er mit 9,09 Sekunden im A-Finale Sechster. Als Vierter im Weitsprung verbesserte er sich um neun Zentimeter auf 4,12 Meter. In den Zeitvorläufen über 60 Meter der W13-Mädchen qualifizierten sich Marie Timpner (9,47 Sekunden), Jessica Quint (9,13 Sekunden) und Marit Domnik (9,25 Sekunden) nicht für eines der drei Finals. „Im 60-Meter-Hürdensprint wurde Jessica mit 11,08 Sekunden Zehnte unter 35 Läuferinnen, Marie kam auf 13,84 Sekunden“, sagte Behrmann.

Mit übersprungenen 1,30 Metern verbesserte sich Marit Domnik im Hochsprung um sechs Zentimeter, Jessica Quint verfehlte mit ebenfalls 1,30 Metern ihre Besthöhe um lediglich zwei Zentimeter. „Marit war als Weitsprung-Zehnte mit 4,14 Metern Beste unseres LGKV-Trios“, meinte Behrmann. „Jessica landete mit 3,61 Metern auf Rang 35 und Marie mit 3,47 Metern auf Platz 39.“