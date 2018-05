Bleibt für eine weitere Saison beim SV Hönisch Cheftrainer: Ricardo Seidel. (Strangmann)

Verden. "Ricardo macht seit nun mehr vier Jahren einen richtig guten Job", sagt Wolfgang Zehl, Vorsitzender des SV Hönisch. Grund genug, warum der Fußball-Kreisligist nun mit seinem Coach Ricardo Seidel um eine weitere Saison verlängert hat. Mit Seidel bleibt auch sein Co-Trainer Mark Köhnemann beim SVH. Beides gab der Verein nun via Pressemitteilung bekannt.

Das Trainergespann übernahm vor vier Jahren die Geschicke bei den Verdenern und feierte seitdem neben dem direkten Wiederaufstieg in der Premieren-Saison auch den Pokaltriumph 2016 sowie weitere gute Ergebnisse in der Kreisliga. Am Ende dieser Saison wird Platz vier zu Buche stehen. "Dies spiegelt die ständige Weiterentwicklung dieses recht jungen Teams wider“, lobte Zehl. Dieser vierte Platz soll auch laut Seidel selbst der Anspruch für die kommende Saison sein, inklusive engen Kontakt zu den Auftstiegsplätzen.

Die bisherige Mannschaft verfüge zwar über großes Potenzial, "aber um das Ziel zu erreichen, benötigen wir noch zwei bis drei echte Leistungsträger", betont Ricardo Seidel. Zusätzlich soll in Zukunft noch ein dritter Mann das bisherige Trainergespann an der Seitenlinie unterstützen.