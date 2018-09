Achims junger Rückraumspieler Noah Dreyer stellte in Fredenbeck seine Torgefahr unter Beweis. Er traf in der Geestlandhalle neunmal. (Björn Hake)

Fredenbeck. Deutlicher kann ein Verein nicht über die eigenen Ambitionen sprechen: Der VfL Fredebeck hat die Saison in der Handball-Oberliga Nordsee unter ein klares Motto gestellt: Mission Upstieg. Der Traditionsverein will den Bertriebsunfall, den Abstieg aus der 3. Liga, schnell wieder ausbügeln. An den ersten beiden Spieltagen hat sich aber gezeigt, dass der VfL nichts geschenkt bekommt. Dem knappen Auftaktsieg in Bissendorf ließ Fredenbeck jetzt den ersten Heimsieg folgen. Gegner war die SG Achim/Baden. Und der Außenseiter verkaufte sich in der Geestlandhalle äußerst gut: Die Sieben um SG-Trainer Tobias Naumann hielt die Niederlage in Grenzen. Nach 60 Minuten hieß es 26:23 (13:9) aus Sicht der Gastgeber.

Als ein Schlüsselmoment sollte sich in der Partie der Seitenwechsel erweisen. Denn der Favorit kam wesentlich besser aus der Kabine. Aus dem 13:9, das beim Pausenpfiff von der Anzeigetafel leuchtete, machte die Mannschaft von VfL-Trainer Florian Marotzke binnen vier Minuten ein 17:10. Dieser Sieben-Tore-Vorsprung, er ist am Ende für die SG Achim/Baden zu groß gewesen, um der Begegnung doch noch eine Wende zu verpassen. „Wir haben es Fredenbeck nach der Pause leider zu einfach gemacht sich abzusetzen“, bedauerte Tobias Naumann.

Schlussphase gehört den Gästen

Bis in die 48. Minuten hielten die Fredenbecker den deutlichen Vorsprung und bauten ihn sogar noch minimal aus (21:13). Danach kam die SG aber zurück – und wie. Die finalen zwölf Minuten gehörten den Gästen. Sie trafen in diesem Zeitraum noch zehnmal, der VfL erzielte nur fünf Tore. Rund drei Minuten vor dem Schlusspfiff traf Achims neunfacher Torschütze Noah Dreyer zum 20:23. Näher kam die Naumann-Sieben dann aber nicht mehr heran, sodass sich der Favorit schließlich doch durchsetzte.

„Wir haben gegen Ende in der Deckung offensiver gespielt. Hätten wir früher umgestellt, wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen“, sagte Naumann. „Aber es war nun auch nicht damit zu rechnen, dass die Fredenbecker noch einmal so ins Schwimmen geraten, weil sie zuvor recht souverän gespielt haben. Was meine Jungs in den letzten zwölf Minuten gezeigt haben, war aber einfach beeindruckend.“ Seine Mannschaft habe großartig gekämpft und Charakter gezeigt.

Zu Beginn der Partie lief bei der SG aber nicht alles rund. Der VfL ging schnell mit 2:0 in Führung. Etwas mehr als drei Minuten waren zu diesem Zeitpunkt absolviert. Der erste Treffer der Naumann-Sieben fiel erst nach rund fünf Minuten. Florian Block-Osmers traf zum 1:2. Die Gäste legten nach und gingen mit 3:2 in Führung. Es sollte aber das einzige und letzte Mal sein, dass die SG in der Geestlandhalle vorne lag. Nachdem die Marotzke-Sieben das Spiel erneut gedreht hatte, lag sie im Verlauf der ersten Halbzeit stets mit drei oder vier Toren in Front. Dann ertönte der Pausenpfiff. Die Seiten wurden gewechselt, was schließlich zum Schlüsselmoment werden sollte: Fredenbeck zog davon. „Wir haben danach leider zu lange benötigt, um den Schalter umzulegen“, erklärte Tobias Naumann. „Aber wichtig ist: Wir haben ihn noch umgelegt.“

Zufrieden war der Coach der SG Achim/Baden besonders mit der Deckungsarbeit. 26 Gegentore gegen Fredenbeck könnten sich laut Naumann sehen lassen. Im Spielaufbau habe man sich dagegen den einen oder anderen Fehler zu viel geleistet.

Schlussendlich zog Naumann aber ein positives Fazit: „Wir müssen das Positive mitnehmen. Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Wir sind wieder einen Schritt weitergekommen. Denn mit unserer Entwicklung sind wir noch längst nicht am Ende.“