Dirigierte seine Mannen in Rotenburg vergeblich: Ottersbergs Coach Jan Fitschen. (Strangmann)

Der schönere, der optisch überlegene Fußball ist nicht immer der effiziente, der siegreiche Fußball. Das musste einmal mehr in dieser Saison auch die Landesliga-Truppe des TSV Ottersberg einsehen. Das Wümme-Derby mit dem Rotenburger SV stand am Sonnabend an und die Gäste reisten mit leeren Händen wieder ab, obwohl sie das optisch überlegene Team stellten – 1:0 (1:0) endete die Partie in Rotenburg.

"Wir rennen 90 Minuten an, sind aber zu ungefährlich und Rotenburg schießt zweimal aufs Tor und trifft einmal", fasste ein enttäuschter Jan Fitschen die Partie zusammen. Der Coach der Ottersberger haderte einmal mehr mit der Spielweise seiner Mannen im Offensivbereich. "Wir sind einfach nicht zwingend genug, vorne ist alles zu zögerlich."

So sei auch der Großteil der ersten Hälfte verlaufen, Ottersberg sei vergeblich angerannt und Rotenburg habe offensiv nicht stattgefunden. Bis zur 39. Minute, als Toni Fahrner das Tor des Tages erzielte. Doch nicht nur der Treffer an sich zog den Unmut von Jan Fitschen auf sich, auch die Entstehung: "Vorher lässt der Schiedsrichter ein klares Handspiel weiterlaufen und pfeift dann ein Foul gegen uns." Aus dem folgenden Freistoß entsteht das 1:0 der Gastgeber. Der Ball wurde weit in den Ottersberger Sechzehner geschlagen, wo Fahrner aus dem Gewühl heraus zur Stelle war.

In Halbzeit zwei sei der TSV laut Fitschen noch überlegener gewesen, offenbarte aber die gleichen Schwächen. "Die wissen nicht, wie sie gewinnen und da oben stehen (Rotenburg ist vorläufig Tabellenzweiter, Anm. d. Red.) und wir bekommen zwar jede Woche gesagt, dass wir eigentlich gut spielen, sind aber einfach nicht zwingend genug." Dementsprechend endete Fitschens Analyse mit: "Wir sind selbst schuld."