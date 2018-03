Lieferten am Heimspieltag ihre beste Leistung in dieser Konstellation überhaupt ab: Viola Prahl (links) und Anika Müller vom RV Etelsen. (Marvin Ibo Güngör)

Etelsen. Viel besser kann der erste Bundesliga-Heimspieltag als Aufsteiger wohl kaum laufen. Der RV Etelsen war Gastgeber des zweiten Spieltages der Radpolo-Bundesliga der Frauen und hatte an diesem Tag reichlich zu feiern.

Denn Anika Müller und Viola Prahl, das Etelser Duo, fuhren nicht einfach nur drei Siege und ein Unentschieden in vier Partien ein, sie legten auch ihren besten Auftritt als Duo überhaupt hin. „Ich würde behaupten, dass das in der Konstellation mit Viola unser bester Spieltag war, den wir bisher hatten“, freute sich Anika Müller.

Die erfahrene Akteurin der beiden Etelserinnen sprach davon, dass die Anlaufschwierigkeiten, die sonst immer im ersten Spiel für Probleme sorgten, diesmal nicht vorhanden waren. Dennoch blieb es in Spiel eins gegen den RKB Wetzlar über die gesamte Spielzeit spannend. Mit 3:2 sicherten sich aber am Ende Müller und Prahl die Punkte.

0:3 hieß es schnell in Begegnung zwei gegen den Reideburger SV. Von Anlaufschwierigkeiten wollte Müller aber auch in diesem Duell nicht sprechen, den Rückstand bezeichnet sie schlicht als „Pech“. Und er hatte auch nicht lange Bestand, schnell führte der RVE seinerseits mit 5:3. Doch auch dieser Vorsprung sollte nicht genügen, Reideburg konterte und glich noch zum 5:5 aus. „Die Gegner sind halt alle nicht schlecht. Zudem läuft auch bei uns noch nicht alles wie gewünscht, die Fahrtwege passen teilweise noch nicht“, analysierte Anika Müller. Es folgte die Partie gegen den RSV Jänkendorf, jenes Spiel vor dem Müller im Vorfeld warnte. „Ich hatte es vorher gesagt, Jänkendorf trat mit Ersatz an. Dadurch wurde es zur Kopfsache und wir waren zu unkonzentriert“, schilderte Müller selbstkritisch. Somit wurden diverse Chancen liegen gelassen und Jänkendorf im Spiel gehalten. Am Sieg schnupperten die Gäste jedoch beim 6:4 des RVE nie wirklich.

Merkwürdige Spielart

Es folgte das vierte und letzte Duell des Spieltages – und das war ein seltsames. Warum? Weil der RSV Tollwitz „eine merkwürdige Spielart hatte“ und dem Etelser Duo es schwerfiel, sich darauf einzustellen. Schlussendlich gelang das aber und führte zu einem 7:5-Sieg zum Abschluss. Das Abschneiden des RVE am Heimspieltag hatte nicht nur zur Folge, dass er sich auf Rang zwei in der Tabelle vorschob. Für Anika Müller wird er auf Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf haben. „Zwar kommt die schwerste Gruppe noch, aber wir wissen, was wir können. Das hat Selbstvertrauen geben, wir müssen uns nicht verstecken“, sagte Anika Müller in ihrem Fazit.