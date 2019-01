Auf dem Weg zum Titelgewinn kassierte die SG Ottersberg nur einen Treffer. Am Ende hatte das Team drei Punkte mehr auf dem Konto als die zweitplatzierte SG Pennigbüttel. (fr)

Verden. Jetzt haben auch die Ü40- und Ü60-Fußballer ihre neuen Kreismeister ermittelt. Beide Turniere sind in Verden ausgetragen worden. In der Ü40 setzte sich die SG Dörverden durch, bei den Ü60-Senioren war die SG Ottersberg von der Konkurrenz nicht zu stoppen.

Beim Turnier der jüngeren Hallenfußballer gingen insgesamt zehn Mannschaften an den Start, die in zwei Vorrundengruppen aufgeteilt wurden. In der Staffel 1 sicherten sich die SG Langwedel-Völkersen mit zehn Punkten sowie die SG Achim mit neun Zählern die beiden Halbfinaltickets. Für die SG Thedinghausen (4), den TSV Brunsbrock (2) und die SG Hönisch (2) war das Turnier hingegen bereits nach der Gruppenphase beendet.

In der zweiten Staffel kam das frühe Aus für den SV Baden (7), TSV Oyten (4) und TSV Lohberg (0). Der Gruppensieg ging an den SG Bassen (10), die SG Dörverden folgte dem Team mit sieben Punkte in die Vorschlussrunde.

Im Halbfinale bekam es zunächst die SG Langwedel-Völkersen mit der SG Dörverden zu tun. Das Team aus dem Südkreis setzte sich knapp mit 1:0 durch. Mit dem gleichen Resultat ging auch das zweite Semifinale zu Ende: Bassen gewann gegen Achim. Somit kam es im Endspiel zum Wiedersehen zwischen Dörverden in Bassen. In der Vorrunde hatte sich Dörverden mit 1:0 behauptet und auch im zweiten Aufeinandertreffen ging es eng zu, sodass das Siebenmeterschießen entscheiden musste. In diesem triumphierte Dörverden mit 3:2 und schnappte sich den Titel. Platz drei ging an die SG Langwedel-Völkersen.

Ottersberg triumphiert in der Ü60

Bei den Ü60-Senioren traten fünf Mannschaften im Modus Jeder-gegen-jeden an. Neben den drei kreisverdener Mannschaften aus Ottersberg, Bassen und Etelsen hatten sich noch die Teams der SG Pennigbüttel und SG Bruchhausen-Vilsen um den Titelgewinn beworben. Die Ottersberger waren jedoch nicht zu bremsen. Die Routiniers von der Wümme setzten sich souverän durch. In ihren vier Partien holten sie satte sieben Punkte, erzielten sieben Tore und kassierten lediglich einen Treffer – beim 1:1 gegen Pennigbüttel. Das Team aus dem Landkreis Osterholz wurde mit sieben Punkten Zweiter. Auf den weiteren Plätzen folgten Bassen (5), Etelsen (2) und Bruchhausen-Vilsen (2).