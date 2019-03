Ole Seuberlich heimste mit dem TV Baden in Leuna zwei Punkte ein und wurde zudem zum wertvollsten Spieler bei den Gästen ernannt. (Björn Hake)

Die Karten im Abstiegskampf der 2. Volleyball-Bundesliga Nord sind komplett neu gemischt. Denn der TV Baden sorgte für eine Sensation. Wahrscheinlich war es die größte der gesamten Saison. Die Badener fuhren als Tabellenvorletzter nach Leuna, um sich dort mit dem Tabellenführer und designierten Meister CV Mitteldeutschland zu messen. Der krasse Außenseiter kehrte aber nicht als Verlierer heim – sondern als Sieger. In einem packenden Match setzte sich der von Fabio Bartolone gecoachte TVB mit 3:2 (17:25, 26:24, 25:17, 14:25, 16:14) durch. Für Mitteldeutschland war es die erste Heimniederlage der Saison. Zuvor hatte das Team nur beim Tabellenzweiten SV Lindow-Gransee verloren.

Aufgrund des Überraschungssieges haben der TV Baden und der USC Braunschweig ihre Plätze in der Tabelle getauscht. Weil der USC zu Hause gegen den TuB Bocholt mit 1:3 verlor und somit keine Punkte holte, steht er nun auf dem vorletzten Rang, der gleichzeitig der erste Abstiegsrang ist. Baden und Braunschweig gehen die letzten Saisonspiele punktgleich an. Beide Teams stehen bei 18 Zählern. Aktuell deutet alles auf einen Zweikampf hin. Denn der VV Humann Essen besiegte am Sonnabend den Traditionsklub Moerser SC mit 3:1 und hat nun vier Vorsprung auf den TVB und den USC.

Doch mit all diesen Rechenspielchen im Abstiegskampf wollte sich am Sonnabend im Badener Lager niemand beschäftigen. Schließlich galt es, eine Sensation auf einer langen Rückreise gebührend zu feiern. Bartolone wirkte nach der Begegnung so glücklich wie schon lange nicht mehr. „Es fällt mir schwer, dafür Worte zu finden. Dass wir hier gewinnen, kommt einem Wunder gleich“, sagte der Italiener mit viel Stolz in seiner Stimme. Stolz war er auf sein Team, weil es in Leuna schier Unmögliches vollbrachte. „Die ganze Mannschaft war bei 100 Prozent und hat einfach toll gespielt. Die Feldabwehr war spitze. Und wenn die Jungs am Boden waren, sind sie immer wieder aufgestanden. Vielleicht hat uns Mitteldeutschland auch unterschätzt.“

Das dürfte im ersten Satz jedoch nicht der Fall gewesen sein. Dieser verlief nämlich recht einseitig. Der CVM ließ seinen Gästen kaum eine Chance und ging fix mit 1:0 in Führung. Der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichener. Allerdings deutete beim 19:16 für Mitteldeutschland vieles darauf hin, dass auch dieser Durchgang an den Titelaspiranten geht. Doch der TVB fand die passenden Antworten, glich zum 19:19 aus und schnappte sich in der Verlängerung den ersten Satzgewinn. Und der zweite sollte auf Anhieb folgen. Das Bartolone-Team spielte sich in einen Rausch und den Zweitliga-Meister der beiden vergangenen Spielzeiten an die Wand. Mit 25:17 entschieden die ersatzgeschwächten Gäste – Artem Tscherwinski musste mit Rückenproblemen aussetzen – den dritten Durchgang für sich.

Es begann allmählich, nach einer Sensation zu riechen. Zudem stand nach dem dritten Satz fest, dass die Badener mit mindestens einem Punkt nach Hause fahren. In Satz Nummer vier zeigten die Gastgeber aber wieder ihre ganze Stärke und gewannen ihn im Schnelldurchgang (25:14). Und auch im Tiebreak stellte der CVM schnell auf 8:3. Dann passierte aber das, was Bartolone so sehr freute: Seine Mannschaft stand wieder auf und gab sich nicht geschlagen. Dennoch kam Mitteldeutschland zu zwei Matchbällen (14:12). Was sich dann in Leuna abspielte, werden die Badener so schnell jedoch nicht vergessen. Zunächst wehrten sie beide Matchbälle ab und machten auch die beiden folgenden Punkte. Die wohl größte Sensation der Saison war perfekt. „Das war ein Sieg des Herzens. Die Jungs haben mit so viel Emotionen gespielt“, freute sich Bartolone, bevor es auf die lange Heimreise ging.

TV Baden: Stefan Baum, Ole Sagajewski, Ole Seuberlich, Alexander Decker, Nick Sörensen, Nils Mallon, Jannik Haats, Jan-Henrik Radeke, Moritz Wanke