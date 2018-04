Bei Mitorganistor Martin Peter herrscht bereits eine große Vorfreude: „Natürlich freuen wir uns wieder auf das Turnier. Wir sollten an alles gedacht haben, es kann wieder losgehen.“

Bei den Vorbereitungen greifen Peter und Co. auf die guten Erfahrungen der Vorjahre zurück. Vieles sei mittlerweile eingespielt. „Wir können uns einfach auf die vielen zahlreichen Helfer verlassen. Auch die Gemeinde Oyten unterstützt uns nach wie vor und ist uns eine große Hilfe“, sagt Martin Peter und richtet einen großen Dank an alle Unterstützer. Er verdeutlicht, dass der TV Oyten bewusst darauf achtet, den Rahmen des Turniers in Grenzen zu halten. „Wir legen es absolut nicht darauf an, hinsichtlich der Teilnehmerzahl Grenzen zu sprengen. Liegt diese im Bereich von 400 bis 500 Startern, reicht das vollkommen aus, um allen Spielern gerecht zu werden“, meint Peter. „Schließlich wollen wir keine langen Wartezeiten zwischen den Matches. Das ließe sich aber bei einer höheren Teilnehmerzahl gar nicht vermeiden. So ist es uns zudem möglich, alle Wettbewerbe in einer Halle auszutragen. Es reduziert unseren Aufwand, und wir haben alles konzentrierter an einem Ort.“ Wie in jedem Jahr wird es auch dieses Mal kleine Veränderungen geben. So wird auf einen Mixed-Wettbewerb verzichtet. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wird zudem lediglich eine Damenkonkurrenz ausgetragen. Erstmals bieten die Organisatoren einen Ergebnisdienst an. „In der Halle werden die Ergebnisse just in time angezeigt. Auf unserer Internetseite erscheinen diese mit einigen Minuten Versatz“, freut sich Martin Peter über die technische Neuerung.

Klar ist, dass es bei der Hauptkonkurrenz der Herren A einen neuen Sieger geben wird: Peter Franz, Gewinner der vergangenen drei Ausgaben des TT-Cups, ist in diesem Jahr nicht dabei. Bewusst verzichteten die Veranstalter darauf, ein echtes Zugpferd zu verpflichten. „Das mussten wir auch gar nicht. Die Konkurrenz der Herren A ist auch so unheimlich stark besetzt. Das wird sicher bis zum Schluss spannend“, ist Martin Peter, der die beiden Lunestedter Martin Gluza und Matti von Harten zu den heißesten Favoriten zählt, überzeugt.

In jedem Fall liegt wieder ein ereignisreiches Wochenende vor den Aktiven. Los geht es am Freitag ab 17.30 Uhr mit der Konkurrenz der Herren F. Bis dahin werden sich viele Spieler aus dem norddeutschen Raum, Nordrhein-Westfalen oder Berlin auf den Weg nach Oyten machen. „Selbst aus Ingolstadt haben wir einen Aktiven am Start. Einige Starplätze haben wir aber noch frei. Gerade im Jugendbereich dürfte es noch etwas mehr sein“, sagt Martin Peter.