Sein Wochenende war ein stressiges aber auch erfolgreiches: Ole Seuberlich, Spieler der Badener Zweitliga-Mannschaft und Trainer der Landesliga-Truppe. (Björn Hake)

Varel. Ole Seuberlich dürfte am vergangenen Wochenende um einige Tage gealtert sein. Am Sonntag ging er als Spieler des Badener Zweitliga-Teams über fünf Sätze, gleiches hatte er bereits als Coach des TV Baden III am Sonnabend tun müssen. Und seine Bilanz: beide Male erfolgreich. Als Trainer besiegte er mit seiner Mannschaft den Vareler TB mit 2:3 (25:22, 25:20, 16:25, 21:25, 17:15). Das bedeutete auch gleichzeitig den Gewinn der Herbstmeisterschaft in der Landesliga 2, denn die Hinrunde ist damit Geschichte.

Welches Drama anstrengender war, vermochte Seuberlich nicht zu beurteilen. „Als Trainer bin ich auf jeden Fall gestresster“, gab er schmunzelnd zu. Doch der Stress hatte sich gelohnt, denn genauso wie es sich Ole Seuberlich am Freitag ausgemalt hatte, ist sein Wochenende auch verlaufen: „Aber so dramatisch musste es nicht unbedingt sein.“ Drama gab es genügend gegen Varel. Baden schnappte sich die Sätze eins und zwei dank guter Aufschläge und einem starken Block, verlor dann aber den Faden. „Wichtig war, dass wir bereits am Ende des vierten Satzes zurückgekommen sind“, betonte Seuberlich. Auch wenn dieser Durchgang verloren ging, sei die Mentalität ausschlaggebend für den Gewinn des Tiebreaks gewesen.