SG-Kreisläufer Malte Meyer zeigte gegen Schwanewede eine starke Leistung und hat seine aufsteigende Form bestätigt. (OLAF KOWALZIK)

Die Jubeltraube hatte sich schnell gebildet. So eben hatte Jan Wolters für die SG Achim/Baden im Auswärtsspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen das 32:31 erzielt – und das drei Sekunden vor dem Abpfiff. Alle Achimer stürmten anschließend auf das Feld. Doch sie wurden noch einmal zurückgepfiffen. HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz hatte noch rechtzeitig eine Auszeit genommen. Zwei Sekunden waren noch auf der Uhr. Es war allerdings viel zu wenig Zeit für die HSG geblieben, um noch eine echte Chance auf den Ausgleich zu haben. Marc Blum versuchte es mit einem Wurf von der Mittellinie, der am Tor vorbeisegelte. Es blieb beim knappen 32:31 (18:17) für die Achimer, die anschließend eine zweite Jubeltraube bildeten. Die SG hat damit den nächsten überlebenswichtigen Sieg im Abstiegskampf der Handball-Oberliga eingefahren.

Vor der Bildung der doppelten Jubeltraube bekamen die 280 Zuschauer in der Schwaneweder „Heidehölle“ spektakulären Offensiv-Handball und Hochspannung bis zur letzten Sekunde geboten. Doch nicht nur auf den Rängen herrschte große Aufregung während der packenden Schlussphase – auch auf den Ersatzbänken. Dort wurde sich unter dem Trikot versteckt oder die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen. Für die Spieler auf dem Feld galt hingegen, die Ruhe und die Nerven zu bewahren. Und das taten die Achimer, die durch den Auswärtssieg den Sprung auf Platz zehn geschafft haben.

Wolters mit Wucht zum Siegtreffer

36 Sekunden vor dem Abpfiff traf HSG-Spieler Karlo Oroz zum 31:31. Die SG ließ anschließend ein wenig Zeit verstreichen, bis SG-Coach Tobias Naumann schließlich eine Auszeit nahm – 17 Sekunden vor dem Ende. Zu diesem Zeitpunkt stand eigentlich nur noch die Frage im Raum, ob die SG das Spiel gewinnt oder es doch unentschieden endet. Die Antwort lautete schließlich Sieg. Denn die Gäste spielten ihren finalen Angriff clever aus, bis für Rückraumspieler Jan Wolters Platz da war. Für ihn hieß es: Augen zu durch. Er stieß in die Lücke und erzielte mit Wucht den Siegtreffer. „Großartig nachgedacht habe ich bei dem Wurf eigentlich nicht“, sagte Wolters. Viel mehr sei er überrascht gewesen. „Ich dachte, der Abpfiff ist noch näher. Wir hatten wirklich Glück, dass der Ball noch rechtzeitig bei mir angekommen ist. Teilweise haben wir zwar schlecht verteidigt, aber insgesamt haben wir verdient gewonnen“, urteilte der Siegtorschütze.

An seinem Fazit gibt es im Grunde nichts zu bemängeln. Hätten die Achimer die Partie noch verloren, wäre dies eine riesige Enttäuschung gewesen. Denn meist waren es die Gäste, die in Führung lagen. Das war nach einer Dreiviertelstunde jedoch nicht der Fall. Denn als noch 15 Minuten zu absolvieren waren, hatten die Schwaneweder, die gegen die abstiegsbedrohten Achimer als Tabellenvierter angetreten waren, die Nase vorn – 26:24. Tobias Naumann reagierte und beruhigte seine Mannschaft von der Bank aus. „Die Jungs hätten in dieser Phase nicht fahrig werden dürfen und mussten die Ruhe bewahren“, sagte der Coach.

Fleißige Punktesammler

Und seine Sieben aus der Weserstadt verfiel nicht in Panik. Sie spielte konzentriert weiter und kam dank der Nervenstärke in den finalen Sekunden zum Sieg in der „Heidehölle“. „Ich denke alle konnten sehen, wie wichtig dieser Sieg für uns ist. Ich freue mich, dass wir den positiven Trend vom Ende des vergangenen Jahres über die Pause gerettet haben“, sagte Naumann. „Das sind genau die Siege, die wir für den Klassenerhalt brauchen. Es ist jetzt egal, wie der Gegner heiß: Es zählt nur, dass wir punkten.“ Zuletzt hat es mit dem Punktesammeln sehr gut bei der SG Achim/Baden geklappt. Denn ihre neun Zähler, die die Naumann-Sieben jetzt auf dem Konto hat, wurden allesamt in den sechs jüngsten Spielen eingefahren.