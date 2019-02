Marvin Pfeiffer (am Ball) präsentierte sich gegen den VfL Edewecht in guter Form und traf für die SG Achim/Baden achtmal. (Björn Hake)

Achim. Unermüdlich haben die Fans des VfL Edewecht auf ihre Trommeln geschlagen. Doch die Unterstützung sollte nicht helfen. Die SG Achim/Baden war am Sonnabend besser und feierte in der Gymnasiumhalle den zweiten Heimsieg in Folge. Durch einen 30:25 (14:13)-Erfolg ist die Spielgemeinschaft ihrem Ziel – sich schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern – ein weiteres Stück nähergekommen.

Direkt nach dem Abpfiff bildeten die Sieger einen Kreis, hüpften und feierten ihren Sieg. Die gesamte Mannschaft wusste, wie wichtig der Erfolg gegen Edewecht war. Schließlich steht der VfL in der Tabelle unter der SG Achim/Baden. Wie in der Vorwoche beim 27:20 gegen den TV Bissendorf-Holte war es auch gegen Edewecht die Abwehr, die bei den Achimern einen guten Job gemacht hat. Genau diese konzentrierte Deckungsarbeit hatte Tobias Naumann im Vorfeld auch von seiner Sieben gefordert.

In der Tabelle haben die Achimer zwar keine Plätze gutgemacht. Aber der Abstand zur Abstiegszone ist nicht kleiner geworden. Dass Trainer Naumann mit der aktuellen Situation seines Teams glücklich ist, ist selbstredend. „Wir sind derzeit auf einem Weg, den wir nicht verlassen wollen“, sagte der Coach der SG Achim/Baden, der besonders die Deckungsleistung seines Teams hervorhob: „In der Abwehr haben wir oft die richtigen Antworten gefunden.“ Lediglich einen Spieler der Gäste bekamen die Gastgeber über die 60 Minuten nicht in den Griff. VfL-Rückraumspieler Renke Bitter war es, der seine Mannschaft zumindest theoretisch im Spiel gehalten hatte. Bitter erzielte in der Gymnasiumhalle sechs Tore.

Naumann lobt Pfeiffer

Aufseiten der Achimer traf ein Mann noch häufiger: Marvin Pfeiffer. Der Spielgestalter zeigte sich in dem „Vier-Punkte-Spiel“ gegen den VfL in guter Form und hatte mit seinen acht Toren großen Anteil am Heimsieg. „Marvin hat ein überragendes Spiel gemacht“, fand Naumann lobende Worte für seinen Rückraumspieler. „Er hat uns in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten und hat auch aus der Not Tore geworfen.“ Damit sprach der SG-Coach besonders den Treffer zum 27:22, der in der 55. Minute von Pfeiffer erzielt worden war und spielentscheidenden Charakter hatte. Die SG Achim/Baden war zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Marvin Pfeiffer versuchte es mit einem Wurf, bei dem der Ball zunächst an die Latte prallte. Von dort flog er aber an den Rücken von VfL-Keeper Finn-Luva Schwagereit und von dort ins Tor. „Natürlich war bei diesem Tor Glück dabei. Aber dieses Glück haben wir uns in den vergangenen Wochen auch erarbeitet“, meinte Tobias Naumann.

Der Sieg kam aber nicht mit Glück zustande. Die Achimer verdienten ihn sich durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Bis ins letzte Viertel der Partie blieben die Gäste aus dem Ammerland dran. Als Fabian Balke, Steffen Fastenau und Marvin Pfeiffer die Gastgeber aber zur 22:18-Führung brachten, zeichnete sich allmählich ab, dass die Achimer den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen sollten. Der VfL Edewecht reagierte noch einmal und stellte die Deckung um. Die Gäste standen in der Schlussphase offensiver in der Abwehr. Doch auch das sollte die SG nicht mehr von ihrem Weg, der dem Trainer so sehr gefällt, nicht mehr abbringen. Als der zweite Heimsieg in Folge schlussendlich eingetütet war, verstummten auch die Trommelschläge der Gästefans, die ihrem Team an diesem Abend nicht helfen sollten.

Tobias Naumann war nach dem Schlusspfiff zwar überaus glücklich, er warnte aber auch davor, sich nun zurückzulehnen. „Der Sieg war für uns wichtig. Wir dürfen jetzt aber nicht nachlassen“, sagte der Coach vor allem mit Blick auf die beiden kommenden Partien. Es geht gegen die HSG Barnstorf/Diepholz und den TSV Bremervörde. Beide Teams stehen in der Tabelle hinter der Naumann-Sieben.