Kevin Podien hat mit der SG Achim/Baden die dritte Runde im Verbandspokal erreicht. Der Linksaußen traf beim deutlichen Sieg in Neerstedt zwölfmal. (FOCKE STRANGMANN)

Neerstedt. Der Verbandspokal und die SG Achim/Baden – das passt auch in dieser Saison ziemlich gut zusammen. Denn nachdem der Handball-Oberligist von Weser bereits im Vorjahr bis ins Final Four vorgeprescht und dort erst von der SG HC Bremen/Hastedt im Halbfinale gestoppt worden war, hat sich das Team von Trainer Tobias Naumann am Sonnabend nun auch in der Pokal-Saison 2018/2019 für die dritte Runde qualifiziert. Mit einem 32:18 (15:7)-Erfolg beim klassentieferen TV Neerstedt sicherte sich die SG das Ticket. Seine Mannschaft habe in der Gemeinde Dötlingen eine „runde Leistung“ geboten, sagte Tobias Naumann. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Sieben“, fügte der Coach der Gäste an.

Ausgeglichen war das Duell zwischen dem Tabellenzeiten der Verbandsliga und dem aktuell Achten der Oberliga Nordsee lediglich in der Anfangsphase verlaufen. Bis zum 3:3 gelang es den Neerstedtern die Partie gegen die favorisierten Gäste offen zu gestalten. Etwa fünf Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Im weiteren Verlauf ging die Begegnung dann nur noch in eine Richtung – und zwar in die des Favoriten aus Achim. 22 Minuten waren von der Uhr, da hatten die Weserstädter aus dem Unentschieden eine Neun-Tore-Führung gemacht – 13:4.

Seine Sieben habe in dieser Phase kaum etwas zugelassen und mit guter Deckungsarbeit viele Bälle erobert, sagte Tobias Naumann. Im zweiten Abschnitt ließ die Spielgemeinschaft dann nichts mehr anbrennen. Der Toreabstand wurde kontinuierlich ausgebaut. Beim 27:13 durch den zwölffachen Torschützen Kevin Podien war der Vorsprung bereits auf vierzehn Tore angewachsen. Vier Minute vor der Schlusssirene traf Noah Dreyer für die ohne Jannis Jacobsen und Jan Wolters angetretenen Gäste mit seinem vierten Treffer zum Endstand.

Wolken schnell verschwunden

Während Tobias Naumann jetzt hofft, dass seine Crew nach der guten Vorstellung im Pokal eine gewisse Sicherheit mit in das kommende Punktspiel gegen die HSG Barnstorf/Diepholz nimmt, zeigte sich sein Gegenüber Björn Wolken sehr enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. Er sei selten so schnell aus der Halle verschwunden wie am Sonnabend, gab der 36-jährige Coach des TV Neerstedt zu. Björn Wolken: „Das war ein ganz klarer Rückschritt zu unseren Leistungen in den letzten Punktspielen. Wir finden nicht zu unserem Tempospiel, haben keinen Zug zum Tor und verteidigen desolat.“ Unter dem Strich, analysierte Björn Wolken, sei die Vorstellung seiner Truppe „unter aller Kanone“ gewesen.