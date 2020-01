Das neue Jahr beginnt für die SG Achim/Baden mit einem Auswärtsspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen. (Björn Hake)

Oberliga Nordsee Männer: Die Hälfte ihrer Saisonspiele hat die SG Achim/Baden mittlerweile absolviert. Gegen eine Mannschaft hat der Drittletzte des Tableaus allerdings noch nicht gespielt – gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Gegen eben jene HSG geht der Abstiegskampf für die Achimer weiter. Aus den jüngsten fünf Spielen holten SG-Trainer Tobias Naumann und Co. zuletzt zwar sieben Punkte, um jetzt aber die nächsten Zähler einzusammeln, müsste bei den Gästen so gut wie alles optimal laufen. Denn Schwanewede, das nach seiner Oberliga-Rückkehr mächtig aufgerüstet hat, spielt bislang eine starke Saison. Aktuell findet sich der Aufsteiger auf Platz vier wieder. Die zuletzt guten Resultate der Achimer sind aber auch an HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz nicht vorübergegangen: „Wir müssen sehen, dass wir sofort in Fahrt kommen und eine sehr konzentrierte Topleistung abrufen.“

Mit Respekt vor dem Gegner geht aber auch Tobias Naumann in die Partie: „Schwanewede hat eine super Hinrunde gespielt. Sie sind heimstark und dürfen daher zurecht zufrieden sein.“ Der Coach der SG ist ebenfalls zufrieden – und zwar mit dem Trend, den sein Team zurzeit zeigt. „Wir hoffen, dass wir noch ein bisschen auf dieser Welle bleiben. Denn wichtig wird es sein, dass wir weiter punkten. Es wird bis zum Ende ein Hauen und Stechen im Abstiegskampf bleiben.“ Ausrutscher dürfe man sich in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr leisten, findet Naumann.

Anpfiff: Sonnabend um 18 Uhr in Schwanewede