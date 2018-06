Björn Wolken, Trainer des Handball-Oberligisten TV Neerstedt, will im Heimspiel gegen die SG Achim/Baden (Sonnabend 20 Uhr)eine kompakte 6:0-Abwehr auf das Feld stellen. Der Grund: Er geht davon aus, dass die Gäste keinen überragenden Rückraumschützen mit in die Gemeinde Dötlingen bringen. Und in der Tat haben die Achimer vor dem Auswärtsspiel einige Probleme auf dieser Position. Definitiv fehlen Dennis Summa, Marvin Pfeiffer und Jan Wolters. „Hinter dem Einsatz von Steffen Fastenau steht auch ein großes Fragezeichen. Da gibt es aber noch einen Fünkchen Hoffnung, dass er spielen kann“, sagt SG-Trainer Tobias Naumann. Aus seinem Stammkader sind gegen den TVN lediglich die beiden Rückraumakteure Florian Block-Osmers und Jan Mühlbrandt dabei. Hilfe aus der zweiten Mannschaft werde es diesmal wohl nicht geben, weil auch bei der Reserve einige Spieler ausfallen.

Auch auf anderen Positionen muss Naumann mit Problemen zurechtkommen. Kreisläufer Fabian Balke muss aus beruflichen Gründen passen. Zudem ist Arne Zschorlich angeschlagen, er wird aber für die SG in Neerstedt am Kreis spielen. „Hinzu kommt noch, dass unser Torhüter Mirco Thalmann nicht komplett trainiert hat. So sind wir einzig auf den Außenpositionen auf jeden Fall voll besetzt“, sagt Naumann. Doch trotz der misslichen Lage hofft der Coach, dass seine Mannschaft in Neerstedt punkten kann. „Neerstedt ist eine gute Truppe, aber im Handball ist bekanntlich nichts unmöglich.“ Und auch vor der 6:0-Deckung des TVN ist ihm nicht bange. Sein Team habe die Qualitäten, defensive Abwehrreihen auseinanderzuspielen, sagt Tobias Naumann: „Aber dennoch könnte unsere Personalsituation kaum kritischer sein.“