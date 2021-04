Gleich schlägt es ein: Malte Meyer (am Ball) hat sich bei der SG Achim/Baden zu einem wichtigen Spieler entwickelt. (Björn Hake)

Mit Malte Meyer, Erik Schmidt und Fabian Balke verfügte die SG Achim/Baden auf der Kreisläufer-Position über eine gute Mischung. Hier der erfahrene Balke, dort die talentierten Meyer und Schmidt. Zwischen dem Trio sollte beim Handball-Oberligisten ein gesunder Konkurrenzkampf herrschen. Weil Balke und Schmidt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatten, war Malte Meyer des Öfteren auf sich allein gestellt. Ein richtiger Konkurrenzkampf kam somit nicht wirklich zustande.

Wenn die SG in die Serie 2021/2022 startet, wird aus dem Trio ein Duo. Wie Teammanager Cord Katz am Donnerstag bekannt gab, haben Malte Meyer und Fabian Balke ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Erik Schmidt hingegen wird ab sofort für die SG-Reserve auflaufen. „Wir haben ein Top-Kreisläuferduo“, freut sich Katz im Gespräch mit unserer Zeitung über die Zusagen von Meyer und Balke. Zwischen beiden Kreisläufern soll ein gesunder Konkurrenzkampf herrschen. „Das Pensum von Malte war zuletzt enorm. Es ist nicht die beste Situation, wenn man auf der Position ohne Back-up spielt“, spricht Katz auf die Verletzungen an, mit denen Balke und Schmidt in der vergangenen Zeit zu kämpfen hatten.

Fabian Balke hatte zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen. Der Routinier will in der kommenden Serie wieder voll angreifen. (Björn Hake)

Durch die Ausfälle der beiden spielte sich Malte Meyer immer mehr in den Vordergrund und entwickelte sich in der Mannschaft von Tobias Naumann im Angriff sowie in der Deckung zu einem wichtigen Spieler. Seinen Durchbruch hatte der 21-Jährige in der Saison 2019/2020. Dabei startete die SG mit acht Niederlagen denkbar schlecht. Der 21:20-Sieg gegen den Elsflether TB stellte einen Wendepunkt dar. Danach glänzte die Naumann-Sieben mit mehreren Siegen, unter anderem einem Überraschungscoup gegen den ATSV Habenhausen. Meyer sammelte viel Spielpraxis und hatte keinen unerheblichen Anteil daran, dass die Wende gelang. In der Serie 2020/2021, die für die SG Achim/Baden wegen des coronabedingten Abbruchs nur aus zwei Spieltagen bestand, war Malte Meyer in beiden Partien ebenfalls im Einsatz. Cord Katz ist mit der Entwicklung seines jungen Kreisläufers mehr als glücklich. „Er hat das brillant gelöst und einen Sprung nach vorne gemacht“, lobt der Teammanager.

Einer, der zuletzt gleich mehrfach Pech hatte, ist Fabian Balke. Der stets gesetzte Kreisläufer, der für die SG bereits in der 3. Liga auflief, riss sich vor der Serie 19/20 die Achillessehne und war daher längere Zeit zum Zuschauen verdammt. Am 7. März vergangenen Jahres feierte Balke sein Comeback, wurde aber nur kurze Zeit wieder ausgebremst. Die Corona-Pandemie machte die Fortsetzung des Spielbetriebs unmöglich. Vor der Saison 2020/2021 musste der 30-Jährige am Meniskus operiert werden und verpasste daher beide Spieltage. Cord Katz ist sich dennoch sicher, dass Balke stärker denn je zurückkommt. „Wenn Fabi mal fünf Wochen nicht trainiert, kann er trotzdem direkt wieder spielen“, sagt der SG-Teammanager schmunzelnd.

SG-Trainer Tobias Naumann (rechts) kann in der kommenden Saison nicht mehr auf Erik Schmidt zurückgreifen. Der Kreisläufer äußerte den Wunsch, ab sofort für die Reserve aufzulaufen. (Björn Hake)

Neben Fabian Balke hatte auch Erik Schmidt Verletzungspech. Vor der Saison 2019/2020 zog er sich einen Bänderriss zu. Auch danach hatte er immer wieder mit Blessuren zu kämpfen und kam nur bedingt zum Einsatz, darunter aber in beiden Spielen der vergangenen Serie. „Er ist von Verletzungen gebeutelt gewesen“, bringt es Katz auf den Punkt. Daher äußerte Schmidt den Wunsch, ab sofort für die SG-Reserve in der Landesliga aufzulaufen. „Der Entschluss ist schnell gewachsen als ich über die nächste Saison nachgedacht habe“, erzählt der Routinier, der bereits für die zweite Mannschaft auflief und sich dort mehr Spielanteile erhofft. Dass es noch einmal zum Comeback in der Naumann-Sieben kommt, schließt Schmidt nicht aus. „Ich habe trotzdem noch Kontakt zu den anderen“, würde sich der 23-Jährige nicht vor einer Rückkehr in die erste Mannschaft sträuben.

Cord Katz ist trotz des Abgangs von Erik Schmidt optimistisch, dass das Duo Meyer/Balke zu einer erfolgreichen Serie beiträgt. „Wir sind auf der Position super besetzt“, zeigt sich der Teammanager glücklich. Sollte zwischen den beiden Kreisläufern ein gesunder Konkurrenzkampf zustande kommen, in dem sich beide zu Höchstleistungen pushen, werden sie bei der SG Achim/Baden wahrscheinlich noch glücklicher sein.