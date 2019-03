Achims Joost Windßus hatte einige gute Szenen und traf gegen überforderte Bremervörder viermal. (Björn Hake)

Achim. Sechs Jahre lang trug Tobias Naumann als Handballer das Trikot des TSV Bremervörde. Mit dem Klub feierte der Coach der SG Achim/Baden zu jener Zeit große Erfolge: Unter anderem schaffte Naumann mit dem TSV den Sprung in die zweite Bundesliga. Nun fügte er mit seinem Team seinem Ex-Verein eine mehr als schmerzliche Niederlage bei. Die SG Achim/Baden besiegte Bremervörde in einer Partie, die einem Oberliga-Spiel eigentlich nicht würdig gewesen ist, mit 31:8 (16:5).

Demontage, Demütigung, Blamage – es sind solche Begriffe, die einem während des Spielverlaufs sofort in den Kopf geschossen sind. Allerdings war da noch ein weiterer: Mitgefühl. Genauso erging es nämlich Tobias Naumann während seine Mannschaft den Bremervördern die bittere Pleite zufügt. „Irgendwo bin ich ja auch noch Bremervörder. Da blutet einem da schon das rot-grüne Herz. Es tut einem schon weh, wenn das mit ansieht“, sagte der SG-Coach.

Auf der anderen Seite war Naumann aber auch glücklich darüber, dass er auf der Bank einen ruhigen Abend verlebte. Denn mit dem Sieg hat die SG Achim/Baden nun 19 Punkte auf dem Konto und hat in Richtung frühzeitigem Klassenerhalt einen großen Schritt gemacht. Zudem haben die Achimer ihre kleine Serie auf vier Siege in Folge ausgebaut. Die Gäste aus Bremervörde bleiben hingegen auf dem letzten Platz kleben und müssen sich zunehmend mit dem Abstieg in die Verbandsliga anfreunden.

Gäste reisen mit Rumpfteam an

Florian Block-Osmers hat mit der SG Achim/Baden ebenfalls schon etliche Duelle gegen den TSV Bremervörde bestritten. An einen solch deutlichen Ausgang konnte er sich aber nicht erinnern. Überhaupt sei es schon ziemlich lange her, dass er ein Spiel so hoch gewonnen habe, sagte der Routinier. Aber auch er gab zu, dass er den Sieg mit gemischten Gefühlen erlebte: „Das tut einem schon weh.“

Trainer und Spieler waren sich aber noch in einem weiterem Punkt einig. Den Erfolg gegen den TSV solle man nicht überbewerten. „Wir haben zwei Punkte geholt, mehr aber auch nicht“, sagte Block-Osmers. Denn die schwache Leistung der Gäste ist zu erklären. Aus Bremervördes erster Sieben fehlten fünf Spieler. Unter anderem ist seit Wochen das Gesicht und der Anführer des Teams verletzt – Adnan Salkic.

Und so nahm die Begegnung ziemlich schnell den Verlauf, wie er im Vorfeld zu erwarten war. Bis zum 3:5 hielt Bremervörde noch mit. Doch in der Folge blieben die Gäste chancenlos. Die Angriffe wurden zunehmend harmloser, Achim zog seine Offensivaktionen hingegen konsequent durch und baute den Vorsprung aus. Bereits beim Seitenwechsel war das einseitige Spiel entschieden. Tobias Naumann konnte sich sogar den Luxus leisten, viele seiner Stammkräfte zu schonen. „Wichtig war, dass die Jungs sich stets an unser Konzept gehalten und diszipliniert gespielt haben“, meinte Naumann.

In den finalen Minuten erhielt zudem noch der junge Linus Ruschenbaum seinen großen Auftritt. Weil Bastian Meinken und Olaf Sawicki beide aus gesundheitlichen Gründen nicht im Kader standen und Naumann mit Arne von Seelen nur ein Torhüter zur Verfügung stand, wurde Ruschenbaum ins Team geholt. Eigentlich gehört er der SG Achim/Baden III an, mit der er in der Landesklasse spielt. „Es ist schön, dass sich Linus noch auszeichnen durfte“, sagte Naumann. Nur einmal musste der junge Keeper den Ball aus seinem Tor holen – nach einem verwandelten Siebenmeter der Gäste.