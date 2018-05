Teammanager Cord Katz und Dirk Krampe, zweiter Vorsitzender der SG, haben Neuzugang Marvin Rauer (von rechts) vorgestellt. (Hake)

Achim. Zwei offene Baustellen hat es bei der SG Achim/Baden nach dem Ende der Saison 2017/2018 gegeben. Teammanager Cord Katz hatte angekündigt, dass das Team noch mit einem Rechtsaußen und einem Rückraumspieler verstärkt werden soll. Eine Baustelle haben die Oberliga-Handballer nun geschlossen. In der Spielzeit 2018/2019 wird der Rechtsaußen Marvin Rauer für die Sieben von SG-Trainer Tobias Naumann auflaufen.

Laut Katz soll der neue Mann Sören Meier ersetzen, der sich in die zweite Mannschaft der SG Achim/Baden zurückzieht (wir berichteten). Zuletzt spielte Linkshänder Marvin Rauer für den ATSV Habenhausen II, der in der vor Kurzem zu Ende gegangenen Saison als Tabellenletzter aus der Oberliga Nordsee abgestiegen ist. Allerdings hat der 19-jährige Flügelspieler lange Zeit nicht mehr auf dem Feld gestanden. Sein bislang letztes Spiel absolvierte Rauer für die Habenhauser am 18. Februar auswärts gegen den TV Bissendorf-Holte. Aufgrund eines Teilabrisses im hinteren Oberschenkel war die Spielzeit für ihn danach frühzeitig beendet. „Seit vier Monaten habe ich kein Handball mehr gespielt. Das war eine ziemlich harte Zeit. Vor allem, weil ich mit Habenhausen mein erstes Oberliga-Jahr gespielt habe und ich eine richtig gute Phase hatte. Ab dem 1. Juni darf ich aber wieder trainieren“, sagte Marvin Rauer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Ziel: Möglichst viel Einsatzzeit

Jetzt will der Rechtsaußen, der vor der abgelaufenen Spielzeit von der HSG Stuhr zum ATSV gewechselt war, bei der SG Achim/Baden wieder durchstarten. „Ich hoffe, dass ich mich nach meiner langen Verletzung bestmöglich präsentiere, und ich möchte mich in Achim weiterentwickeln“, sagte der Linkshänder, der sich mit Jannis Jacobsen auf der Rechtsaußenposition einen Zweikampf liefern soll. „Mein Ziel ist, dass ich bei der SG Achim/Baden möglichst viel Einsatzzeit bekomme“, so Rauer.