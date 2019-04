War mit den ersten 20 Minuten seiner SG Achim/Baden II überhaupt nicht zufrieden: Coach Florian Schacht. (Björn Hake)

Trotz einer 30:31 (14:15)-Niederlage gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II haben die Handballer der SG Achim/Baden II in der Verbandsliga den Relegationsplatz behauptet. Zwei Spieltage vor Ende der Saison hat die Sieben von Trainer Florian Schacht einen Zähler mehr auf der Habenseite als der TV Langen. „Die ersten 20 Minuten haben mir überhaupt nicht gefallen. Am Ende wäre ein Punkt Gold wert gewesen, den Sieg hätten wir aber definitiv nicht verdient gehabt“, sagte Florian Schacht. Bis auf Dominik Stoick und Noah Zilz habe keiner seiner Spieler Normalform gefunden, bilanzierte der Trainer der Weserstädter. Nachdem Arne Zschorlich in der Schlussminute zum 30:31 getroffen hatte, vergab Max Schirmacher fünf Sekunden vor Schluss den Ausgleich – sein Wurf landete neben dem Kasten der Gäste.

Schwacher Start

Die SG Achim/Baden II war schwach gestartet. 2:5 (11.) stand es aus Sicht der Schacht-Mannen gegen einen Gegner, der vor dem Auftritt in der Lahofhalle auswärts erst einmal gewonnen hatte. Auch fünf Minuten vor der Halbzeit hatte der Drei-Tore-Abstand noch Bestand – 10:13. Sein Team sei in den ersten 20 Minuten vieles schuldig geblieben und erst spät aufgewacht, meinte Florian Schacht. Die zweite Hälfte verlief ausgeglichener, allerdings lagen die Kreisdiepholzer meist knapp in Front. Dreimal stand es in Durchgang zwei Unentschieden – letztmals beim 29:29 (58.) durch Max Schirmacher.

Weiter geht es für die SG Achim/Baden II am kommenden Sonnabend mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Wilhelmshaven II. Bereits am Donnerstag trifft der TV Langen im Nachholspiel bei der HSG Barnstorf/Diepholz II an. Holt der Tabellenvorletzte aus dem Landkreis Cuxhaven in der Diepholzer Mühlenkamphalle auch nur einen Punkt, dann würde die SG Achim/Baden II zwei Tage später auf einem Abstiegsrang in die Jadestadt fahren.