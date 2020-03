Sören Meier war mit seinen Toren maßgeblich dran beteiligt, dass die SG Achim/Baden II Woltmershausen besiegte. (Björn Hake)

Die SG Achim/Baden II behält nach einem ungefährdeten 36:19 (11:7)-Erfolg gegen den TS Woltmerhausen die führenden Teams in der Landesliga im Auge. Lediglich drei Zähler beträgt der Abstand zum aktuellen Tabellenführer TV Schiffdorf, vier sind es zum Dritten HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Beide Teams kommen in der Rückrunde noch in die „Festung“ Gymasiumhalle, wo Achims Zweitvertretung bisher nur gegen den TV Oyten verloren hat.

Woltmershausen sei ein schwacher Gegner gewesen, urteilte Florian Schacht nach dem lupenreinen Start-Ziel-Sieg seiner nun seit drei Spielen ungeschlagenen Mannschaft. Sören Meier hatte Achims Zweitvertretung erstmals mit vier Toren in Führung geworfen – 7:3 (20.). Mit diesem Abstand ging es dann auch in die Pause. Nach Wiederanpfiff legten erneut Meier sowie Moritz Schlebusch und Lennart Block zum 14:7 nach (33.). In der Folge hielt die SG Achim/Baden II das Niveau weiter hoch. Mitte der zweiten Halbzeit war der Vorsprung der Schacht-Sieben beim 22:12 (44.) bereits im zweistelligen Bereich angekommen.

Florian Schacht hatte mit einer 6:0-Deckung begonnen und später auf 5:1 umgestellt. Mit der offensiven Variante, schilderte der 41-Jährige, sei Woltmershausen nicht zurechtgekommen. Seine Mannschaft habe viele einfache Tore per Konter erzielt. Sieben Minuten vor dem Ende stand es nach einem Treffer von Moritz Schlebusch schon 31:18, danach ging auch die Schlussphase noch einmal deutlich mit 5:1 an die Oberliga-Reserve. Ein Sonderlob verteilte Coach Florian Schacht an Torwart Hendrik Obermeyer. „Hendrik hat 60 Minuten super gehalten, das hat er sich verdient.“